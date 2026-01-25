Puntos uno a uno del Betis en el partido de LaLiga contra el Alavés: Abde fue el único que no dejó de intentarlo

El Betis mostró su peor versión en Mendizorroza y lo pagó con una clara derrota que tan sólo el marroquí pudo maquillar ya en el tiempo añadido: solo dos titulares aprueban

El Real Betis cayó derrotado en su visita a Mendizorroza, ante un rival que no ganaba desde el 6 de diciembre, lo que le llevó a los puestos de descenso de los hoy ha logrado salir merced a su mayor intensidad y voluntad por encontrar los tres puntos. Dos goles tempraneros en la primera y segunda mitad del choque sirvieron para que el Alavés se impusiera un Betis que solo en el tiempo de descuento supo perforar la portería de Sivera gracia a su jugador más insistente hoy, Abde. Estas son las puntuaciones de los futbolistas del Betis en Mendizorroza:

Pau López: 4

Sorprendido por el disparo de Carlos Vicente, que atraviesa una muralla de jugadores para meterse en su portería, sí que respondió muy bien y con reflejos al remate de puntera de Protesoni. En el segundo gol, el de Toni Martínez, posiblemente pudo hacer más que ya su remate no iba muy colocado pero sí que le sorprendió ya que fue casi a bocajarro.

Ángel Ortiz: 4

El canterano volvía al once titular por el lesionado Bellerín y en la primera parte no pudo pronunciarse en ataque tanto como le gusta. Tampoco le ayudó el hecho de que Antony apenas creo peligro por su banda, por lo que fue un partido donde se tuvo que limitar más a defender que a atacar.

Bartra: 5

Providencial el catalán para evitar el disparo de Jonny Otto ante Pau López. Muy bien durante todo el partido, mandando y liderando la defensa, aunque en el gol de Toni Martínez pierde la marca del delantero y tampoco llega a despejar el centro que sí conecta el ariete babazorro para hacer el 2-0.

Natan: 4

Muy exigido el brasileño, más que su compañero. En la acción del gol peca de ir blando a la pugna con Carlos Vicente. Recibió un fuerte pisotón de Boyé que le dejó renqueante y además vio la cartulina amarilla en la primera parte, que no le permitirá estar frente al Valencia. Con todos esos alicientes era un cambio cantado y Pellegrini lo sacó a la hora de juego.

Valentín Gómez: 4

Muy exigido por su banda con el siempre peligroso y vertical Carlos Vicente, como demostró en la acción del gol. El argentino recibió la ayuda continua de Natan porque sufre mucho más en el costado que en el eje de la zaga, sobre todo si tiene enfrente un extremo vertical.

Altimira: 4

El centrocampista se vio en ocasiones desbordado ante el empuje babazorro, perdiendo varios balones. Tampoco pudo aparecer mucho en ataque para sorprender aunque probó un disparo desde fuera del área. Fue sustituido a la hora de juego cuando Pellegrini buscaba un dibujo más ofensivo con 2-0 en contra.

Marc Roca: 4

El catalán no tuvo su día, sufrió mucho con Altimira como compañero y aunque intentó ser una referencia por delante de su pareja en la medular, apenas consiguió servir de conductor, lo que notó y mucho el Betis para no poder crear peligro.

Antony: 2

El brasileño era finalmente titular pese a estar entre algodones durante toda la semana, y visto lo visto sobre el césped de Mendizorroza, bien pudo descansar porque se nota que no está en plenas facultades. Ni desbordó por su banda ni pudo encontrar portería. A punto estuvo de conseguirlo con un remate de puntera en el descuento del primer tiempo pero no llegó por centímetros. De hecho, el brasileño fue sustituido en el primer turno, a la hora de juego, visiblemente enfadado llegando a pegar una patada a unas prendas, posiblemente porque no le salió nada.

Fornals: 4

El bético pasó muy desapercibido en Mendizorroza, de nuevo jugando como enganche, por delante de los dos centrocampistas para aprovechar su buen disparo y su llegada, pero nada de eso pudo sacar a relucir en un partido para olvidar. Acabó jugando como centrocampista antes de ser sustituido a falta de 15 minutos para el final.

Abde: 6

A cuentagotas en la primera parte. El marroquí dejó destellos de su velocidad y desborde pero sin continuidad en el juego. Fue el protogonista de la acción VAR del primer tiempo, por un penalti que recibió que finalmente no fue porque él fue el que piso a Tenaglia y no al contrario. El que más lo intentó en el segundo tiempo, ya fuera por dentro o por fuera, con disparo o buscando la asistencia, así que al menos recibió la recompensa del gol, ya en el descuento, aunque no sirviera de mucho.

Bakambu: 4

Muy fallón el congoleño. No aprovechó la oportunidad ante la baja del Cucho y se topó en un par de ocasiones con Sivera y otras con la defensa babazorra. Dispuso de hasta tres ocasiones en los primeros 20 minutos que no supo traducir en gol. Casi acaba en gol un cabezazo suyo que repelió Sivera pero estaba en fuera de juego.

Diego Llorente: 5

Entro para dar aire fresco a la defensa y más seguridad, cosa que sí logro mejor que el brasileño Natan, del que fue el recambio.

Chimy Ávila: 4

Lo intentó de todas la formas el argentino, que siempre se deja todo en el campo, pero sin fortuna esta vez. Tuvo un lanzamiento de falta que despejó Pacheco, pero sobre todo un remate franco delante de Sivera que no logró conectar.

Pablo García: 5

El canterano fue el recambio de Antony y aunque tuvo más presencia que el brasileño, no fue suficiente para sacar algo positivo de Mendizorroza.

Deossa: 5

La entrada del colombiano dio más empaque al centro del campo y una alternativa de peligro desde fuera del área, con él el Betis mejoró su imagen.

Corralejo: 5

El canterano entró dando frescura al ataque aunque no pudo entrar mucho en contacto con el balón.