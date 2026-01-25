Alavés 2-1 Betis: Invitado de lujo al cumpleaños babazorro

El Betis cae derrotado en Vitoria en el día en el que el Alavés celebraba su 105 aniversario; dos goles al comienzo del primer y segundo tiempo ajusticia un Betis que solo pudo recortar distancia ya en el tiempo añadido

El Real Betis llegaba a Mendizorroza con la posibilidad de recuperar la quinta plaza de LaLiga que, como analizábamos en ESTADIO Deportivo todavía puede significar un billete para la próxima edición de la Champions League, sin embargo, los de Pellegrini protagonizaron su peor versión ante un rival que entró al partido siendo muy consciente de lo que se jugaba el día que celebraba sus 105 años de vida.

Con numerosas e importantes bajas (Aitor Ruibal, Lo Celso, Cucho, Riquelme, Amrabat, Junior, Isco y Bellerín) Manuel Pellegrini ponía en liza el mejor once que tenía a su disposición pero el conjunto verdiblanco se vio sorprendido por un intenso inicio del Alavés, que a los tres minutos de partido se ponía por delante gracias a una buena jugada de Carlos Vicente con Lucas Boyé, donde Natan pecaba de blando, y que finaliza el extremo babazorro con un buen disparo desde dentro del área.

Bakambu, referencia ofensiva ante la baja del Cucho, pudo empatar por la vía rápida pero su remate lo tapaba Jon Pacheco rehaciéndose con mucha rapidez desde el suelo. El partido avanzaba y el Betis no lograba cerrar espacios en defensa, obligando a Pau López, que recuperaba la titularida en LaLiga, a lucirse. Primero a un disparo de Antonio Blanco y después a un remate de puntera de Protesoni.

En el Betis el que llevaba más peligro era Bakambu, que volvía a disponer de varias ocasiones. Una la mandó fuera y otra se la sacó Sivera bien colocado, teniendo hasta tres ocasiones en 20 minutos de juego. El partido no tenía claro dominador y el juego en el centro del campo brillaba por su ausencia. Continuas llegadas en ambas áreas, como la que Bartra desbarató ante Otto cuando el lateral ya armaba la pierna para probar a Pau López.

El VAR anula el penalti sobre Abde

Pudo el Betis igualar el partido antes de la media hora de juego después de que Ortiz Arias señalara penalti de Tenaglia sobre Abde, pero González Fuertes, encargado del VAR, llamaba al monitor a su colega para que revisara la acción, que en la repetición dejaba claro que fue Abde quien pisó a Tenaglia y no al contrario.

Ortiz Arias rectificaba su decisión y así se llegó al tramo final de la primera parte, con un Alavés que ya había bajado revoluciones y un Betis que comenzaba a dominar con el balón pero sin disponer de ocasiones claras de gol, salvo la última anes del descanso que a punto estuvo de cazar Antony, muy desapercibido durante los primeros 45 minutos, en el segundo palo intentando rematar con la puntera un centro templado de Abde.

Otro mazazo para el Betis al salir de vestuarios

Si en la primera parte el Betis recibía un gol a los tres minutos, en la segunda fue al minuto y medio, lo que tardó Toni Martínez en conectar un cabezazo dentro del área tras pasar el balón por encima de Bartra y que Pau López no acertara a despejar con contundencia.Un nuevo mazazo para la moral verdiblanca que a las primeras de cambio se veía con otro gol en contra y el partido más cuesta arriba todavía. El Alavés olía sangre y seguía apretando, por un 2-0 con el Betis nunca es suficiente ya que en cualquier acción se pueden meter en el partido.

Pellegrini movía el banquillo en busca de una reacción a falta de media hora para el final dando entrada Diego Llorente por un amonestado Natan, a Pablo García por un desbordado Altimira y al Chimy Ávila por un Antony enfadado consigo mismo tal y como demostró camino al banquillo, pero la dinámica del choque apenas cambió. Es cierto que el Betis tuvo más empuje, posiblemente también porque el Alavés bajó la intensidad y comenzó a jugar su partido, pero la suerte no sonreía al Betis en Vitoria.

Abde era el que lo intentaba con más insistencia, buscando aliados o finalizando él la jugada, como un peligroso disparo que tuvo para recortar distancias. Entraron Deossa y Corralejo en el tramo final, justo cuando el Chimy Ávila tuvo la mejor ocasión del Betis en la segunda parte y que no acertó a finalizar. Deossa probaba fortuna desde fuera el área, su disparo rebotaba en un rival y el balón salía bombeado al corazón del área para que el argentina enganchara una volea franca ante Sivera, pero el '9' verdiblanco acababa golpeando al aire...

El gol de Abde, para maquillar el resultado

Esa jugada fue el más fiel reflejo de la noche que vivió el Betis en Vitoria, negado y sobrepasado por un Alavés más intenso y que sobre todo, quiso ganar más que su rival. Sin embargo, ya casi con el tiempo cumplido, en el 95', Abde hacía de las suyas dentro del área, se zafaba de dos rivales y con la puntera batía a Sivera por su palo corto. Ni lo celebraba el marroquí y aunque Pablo García cogía el balón con rapidez, casi no había tiempo para más. Tan sólo una falta colgada por el Betis, con Pau López subiendo a rematar que el Alavés neutralizó sin problemas.

- Ficha técnica:

Alavés: Sivera, Tenaglia, Pacheco, Protesoni, Jonny; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez (Rebbach 92'), Carlos Vicente (Guevara 83'), Aleñá (Youssef 92'); Toni Martínez (Guridi 72') y Boyé.

Real Betis: Pau López; Ortiz, Bartra, Natan (Diego Llorente 59'), Valentín Gómez; Marc Roca, Altimira (Pablo García 59'); Antony (Chimy Ávila 59'), Fornals, Abde; Bakambu.

Goles: 1-0 (3') Carlos Vicente; 2-0 (47') Toni Martínez; 2-1 (95') Abde.

Árbitro: Ortiz Arias (comité madrileño). Mostró cartulina amarilla a Natan por parte del Betis; a Aleñá por el lado del Alavés.

Incidencias: Estadio de Mendizorroza. 14.810 espectadores.