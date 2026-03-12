Unai Gómez da una buena noticia a Ernesto Valverde: acorta plazos en su lesión

Tras caer lesionado el pasado sábado ante el FC Barcelona y temerse por una dolencia más grave, el centrocampista de Bermeo ya toca balón y no está descartado incluso para el encuentro ante el Girona, aunque lo tiene complicado llegar

Las alarmas volvieron a saltar el pasado sábado en el Athletic, cuyo historial de lesiones en la presente temporada es digno de estudio, pues solo hay cinco jugadores de campo que se hayan librado de pasar por la enfermería. Al poco de comenzar el choque ante el FC Barcelona, en el minuto 10, Ernesto Valverde fruncía el ceño al ver cómo Unai Gómez pedía el cambio tras un mal apoyo en una disputa con Marc Bernal. Se iba sin apoyar el pie izquierdo al dañarse la rodilla y hacía temer lo peor, si bien el técnico rojiblanco lanzó tras el encuentro un mensaje tranquilizador.

Unai Gómez acelera para volver cuanto antes

El parte médico, tras la resonancia magnética a la que fue sometido el jugador, confirmó que, dentro del mal, la lesión no es tan grave. Una "contusión ósea en el cóndilo interno" de la citada articulación que le mantiene alejado del grupo, si bien la noticia es que el centrocampista ha realizado ejercicios con balón en la sesión de este jueves en Lezama, apenas cuatro días después del percance sufrido.

El centrocampista salió al campo de entrenamiento junto a sus compañeros para realizar de forma suave distintas rutinas en solitario, entre ellas conducciones de balón, mientras el grupo completaba la tercera de las cuatro sesiones enfocadas a preparar el partido del sábado en Montilivi frente al Girona. Una cita a la que el del Bermeo tiene muy complicado llegar pese a todo, si bien se mantiene como duda y no está descartado al cien por cien.

Después de que se temiese por una dolencia mucho más grave, recuperarlo para el siguiente encuentro, ante el Real Betis en San Mamés, ya sería una grata noticia para el 'Txingurri', que ve cómo la poblada enfermería rojiblanca se va vaciando poco a poco de cara a esta recta final de temporada.

El resto de la enfermería del Athletic: bajas seguras y recuperados que buscan su mejor forma

No obstante, ante el Girona serán bajas seguras el sancionado Alejandro Rego y los lesionados Nico Williams, que continúa con su plan personal para superar la pubalgia, y Beñat Prados, que sigue trabajando en solitario sobre el césped junto al readaptador. El mediocentro, eso sí, cada vez está más cerca de unirse al grupo, después de romperse el ligamento cruzado a comienzos de curso y pasar por el quirófano en el mes de septiembre.

Además, Maroan Sannnadi y Unai Egiluz están ya recuperados de sus respectivas lesiones de rodilla, pero aún en proceso de puesta a punto con el grupo, al tiempo que Yeray Álvarez no estará disponible hasta el 2 de abril, cuando concluya la sanción por dopaje que le impuso la UEFA.

Otra vez con lo justo en el eje de la defensa

Parece también complicado que Valverde pueda contar el sábado con Aitor Paredes. El central sufrió una fuerte contusión en el gemelo de la pierna izquierda la pasada semana, en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, que le mantiene desde entonces fuera de la dinámica del grupo. Este jueves tampoco ha saltado al césped, con lo que Vivian y Laporte se perfilan de nuevo como los dos centrales disponibles.

La plantilla rojiblanca realizará mañana viernes, a partir de las 11.00 horas, el último entrenamiento antes del partido de Girona. A su conclusión, Valverde ofrecerá la convocatoria y la rueda de prensa previa.