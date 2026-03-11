Alineaciones Panathinaikos - Betis: Alineación posible de Panathinaikos FC y Real Betis en la ida de octavos de final de la UEFA Europa League

Tres lesionados y otros tantos sanciones en el cuadro ateniense ante un conjunto heliopolitano todavía sin Isco, Lo Celso ni Amrabat, que sí podría llegar a la vuelta

El Real Betis, que viene de perder en Getafe para alejarse de la zona Champions aunque afianzado en la quinta plaza, retoma la Europa League con una exigente visita al Panathinaikos, fuera de la lucha por el título en Grecia, pero en buen momento: cuatro jornadas consecutivas ganando y siete partidos oficiales sin perder. Manuel Pellegrini sigue sin poder contar con Isco Alarcón, Giovani Lo Celso ni Sofyan Amrabat, mientras que Rafa Benítez recupera a Pedro Chirivella, aunque tiene lesionados a Cyriel Dessers, Giannis Kotsitas y Erik Palmer-Brown, al tiempo que Ahmed Touba, Javi Hernández y Anastasios Basaketas están sancionados.

El posible once de los atenienses

Mantendría Rafa Benítez a Lafont en portería, formando luego una línea de tres probablemente con lo más fiable que le queda atrás: Calabria (en realidad un lateral derecho reconvertido a central), Katris e Ingason, con Zaroury y Kyriakopoulos abiertos a las bandas. En el eje de la medular, en principio, Renato Sanches y Cerin contarían con ventaja, aunque ha llegado a tiempo un Chirivella que se adivina importante en los planes del míster madrileño. Taborda y Andino, por su parte, ganan enteros por delante de Pellistri y Swidersky como acompañantes en la punta de lanza del peligroso Tetteh. Aunque figuran en otras quinielas, no están inscritos para las eliminatorias Chaves, Jedvaj, Kontouris, Vilhena, Sissoko, Jagusic, Bokos ni Dessers.

El posible once heliopolitano

Con la sempiterna duda bajo palos, pues en cualquier momento iniciará Manuel Pellegrini la rotación y dará entrada a Pau López, se antoja probable la vuelta al once de gala que se mantuvo casi inalterado en las recientes jornadas ligueras ante Atlético de Madrid, RCD Mallorca, Rayo Vallecano y Sevilla FC. De esta forma, Aitor Ruibal y Ricardo Rodríguez flanquearían a la pareja de centrales formada por Diego Llorente y Natan de Souza tras descansar todos en Getafe, como el pivote Marc Roca, escoltado por Álvaro Fidalgo y otro que vuelve, Pablo Fornals, como interiores. Además, Antony Matheus dos Santos y Ez Abde percutirían por fuera, con el 'Cucho' Hernández como referencia arriba.

Ficha técnica del Panathinaikos - Betis de la ida de octavos de la Europa League

Panathinaikos FC: Lafont; Calabria, Katris, Ingason; Zaroury, Sanches, Cerin o Chirivella, Kyriakopoulos; Taborda o Pellistri, Andino; y Tetteh.

Real Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fidalgo, Fornals; Antony, Ez Abde y 'Cucho' Hernández.

Árbitros: Szymon Marciniak (polaco), con el inglés Jarred Gillett en el VAR.

Estadio: Olímpico de Atenas 'Spyros Louis'.

Horario y TV: 18:45 (Movistar Liga de Campeones).