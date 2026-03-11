Aitor Ruibal, ansioso por "ganar títulos", pide "ser listos" en Grecia

El carrilero diestro recuerda que "en tres eliminatorias te puedes plantar en una final" y aparca la necesidad de despertar en LaLiga ante el Celta

Ausente en el Coliseum de Getafe, donde Manuel Pellegrini realizó una rotación masiva (siete cambios de salida respecto a El Gran Derbi) tras cuatro jornadas prácticamente calcando el once (con la única variación del 'Cucho' Hernández por Cédric Bakambu ante el Sevilla FC, siendo idéntica su elección en LaLiga contra Atlético de Madrid, RCD Mallorca y Rayo Vallecano), volverá este jueves Aitor Ruibal, con el resto del equipo de gala, a la titularidad contra el Panathinaikos en el encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League. Reservó el 'Ingeniero' a toda su retaguardia, aunque la reactivará, con el claro indicio de sentar al de Sallent a su lado en sala de prensa.

"Igual que el míster, opino que llegamos bien. Evidentemente, hemos tenido malos resultados en los últimos partidos, pero, bueno, son baches que yo creo que tienen todos los equipos, y lo importante es saber reponerse lo antes posible. Entonces, venimos con muchas ganas, con mucha ambición. Sabemos que este jueves tenemos que sacar un buen resultado aquí, pero hay que ser listos, porque no es un partido sencillo", expresaba desde las entrañas del Olímpico de Atenas el polivalente carrilero de Sallent de Llobregat, a la sazón uno de los capitanes de la plantilla verdiblanca y portavoz autorizado en los buenos y los malos momentos.

El lado bueno del cuadro

"Un jugador y un club lo que quieren es ganar títulos. En tres eliminatorias te puedes plantar en una final. Hay mucha ilusión en el vestuario", añadía el '24', que trataba de congeniar la lógica cautela antes de iniciar los octavos ante un oponente a priori asequible con la inevitable mira a largo plazo, sobre todo tras quedar en el otro lado del cuadro aspirantes en principio más cualificados para ganar el entorchado como Roma, Aston Villa, Stuttgart u Oporto. También el Nottingham Forest, con el que ya se enfrentó el Real Betis en la liguilla (empatando a dos en La Cartuja) y que era el 'coco' en los posibles cruces para el cuadro heliopolitano.

Reaccionar cuanto antes, la clave

"Sabemos que son dos partidos muy, muy importantes. Al final, claves son todos, así que, entonces, el equipo lo sabe. Es evidente que los próximos partidos son vitales. Hay que ser listos, pues no sólo son noventa minutos. Sabemos que el partido del domingo ante el RC Celta es muy importante, pero tenemos que estar concentrados en el de mañana. Venimos con el convencimiento de estar al 200%. Nosotros somos los primeros que nos queremos levantar cuanto antes. Porque, cuanto mejor nos vaya dentro el vestuario, mejor va afuera. Entonces, a salir al 100% y a ganar mañana".

Malestar de la afición

"Sí, evidentemente es entendible. Al final la afición quiere que su equipo gane. Y eso habla de lo bien que venimos trabajando durante estos años. Que por dos empates y una derrota la gente esté molesta me enorgullece, porque al fin y al cabo cada año vamos a mejor. Cada año la presión es mayor. Y eso nos hace más grandes tanto a los jugadores como al club. Aquí venimos mucha ilusión, como he dicho antes. Al final sí que es verdad que en Liga estamos muy concentrados también, porque es una competición mucho más larga, que te da muchas opciones".