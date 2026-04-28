El PSG de Fabián echa una mano al Betis en pos de la Champions League

La remontada parisina no sólo impide al Bayern sumar puntos en el casillero de Alemania, gran rival de España por el segundo billete extra para la máxima competición continental, sino que coloca a los muniqueses más cerca de caer eliminados, si bien podrían reaccionar en casa

El PSG, con Fabián Ruiz de inicio en el banquillo (aunque el palaciego y canterano verdiblanco sustituía en el minuto 64 a Warren Zaire-Emery), ha ganado este martes al Bayern en la ida de la primera semifinal de la Champions League, remontando en el Parque de los Príncipes el 0-1 inicial de Harry Kane de penalti con tantos de Khvicha Kvaratskhelia y Joao Neves, levantándose también en alargue del primer tiempo del 2-2 de Michael Olise por medio de Ousmane Dembélé, letal igualmente desde los once metros. Al poco de la reanudación, el georgiano y el ex culé ponían tierra de por medio en el marcador, acortado luego por Dayot Upamecano y Luis Díaz.

Con el 5-4 final, los parisinos han hecho el primer favor de esta penúltima ronda de las competiciones europeas al Real Betis, actual quinto clasificado de LaLiga y con un 90% de posibilidades de acabar en esa posición, lo que le convierte en el beneficiario de la hipotética adjudicación a España del segundo y último billete extra para la próxima edición de la UCL (el otro ya es para Inglaterra), con su juvenil cruzando también los dedos. Como es bien sabido, las eliminaciones en cuartos de final de sus torneos de Real Madrid, FC Barcelona, RC Celta de Vigo y los propios heliopolitanos, además de los signos de esos partidos, dejaron la ventaja sobre Alemania en la mínima expresión.

Pese a que a estas alturas de Champions, UEL y UECL se había llegado con LaLiga ligeramente por delante de la Bundesliga (21.405 puntos por 21.214 de su 'rival' por el 'premio gordo'), las cuentas especializadas concedían a los centroeuropeos más opciones de acabar segundos. Hasta un 61%, por el 39% de España. En parte, porque ésta divide sus logros entre los ocho equipos que arrancaron estos torneos, por los siete germanos. La única con alguna mínima 'chance' sería Portugal si se estrellan todos los de los otros dos países y el Braga gana los tres partidos que le quedan, pero apenas es un 0,04%. Vamos, que la cosa está entre ibéricos y teutones.

Con Atlético de Madrid, Rayo Vallecano... y Sporting de Braga

Por tanto, a los de Manuel Pellegrini les viene de perlas que el Bayern no sólo pierda (y no sume puntos por empatar o ganar), sino que quede algo más cerca de la eliminación, lo que le impediría seguir sumando al cómputo general germano. Igualmente, el Real Betis irá este miércoles a muerte con el Atlético de Madrid, que disputa el primer partido de su serie de 'semis' de la Champions League contra el Arsenal, como el jueves con el Rayo Vallecano en la Conference League frente al Estrasburgo. De paso, convendría que el Sporting de Braga, pese a ser el verdugo verdiblanco en la eliminatoria anterior, se imponga (ganando y pasando luego) al Friburgo, el otro representante teutón en estas rondas finales, en esta ocasión de la Europa League.