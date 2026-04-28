Un milagro para defender el título y un ejercicio de fe para repetir en la Youth League

El juvenil A verdiblanco, vigente campeón de la Copa de Campeones, necesita ganar en la última jornada y que pierda el líder Granada para revalidar entorchado del Grupo IV y presencia entre los ocho mejores de España; aún le quedaría una bala para ir a Europa: el primer equipo

Aunque lo lógico habría sido sortear las eliminatorias de la Copa de Campeones juvenil la semana que viene, ya con los hechos consumados, dado que este fin de semana se juega la última jornada en División de Honor, la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha albergado este martes la definición del cuadrante de la máxima competición nacional de clubes sub 19. El campeón del Grupo IV (Granada CF o Real Betis) se medirá los días 10 y 13 de mayo al del VII, que ya se sabe que es el Valencia CF, vigente subcampeón de la competición. El ganador se cruzaría en la primera semifinal de la 'Final Four' del 20 al 24-M con el que pase de Athletic Club y Real Madrid.

Los heliopolitanos, que ya tienen en sus vitrinas esta temporada la Copa del Rey tras imponerse hace mes y medio de forma brillante al FC Barcelona, tienen realmente complicado defender el entochado de la Copa de Campeones, a la que acceden los primeros de los siete grupos de División de Honor y el mejor segundo, que ya no puede ser el Real Betis (tiene ventaja el CD Tenerife, con mejor coeficiente al ser su grupo de menos equipos). Para repetir en lo más alto de su subdivisión territorial, el cuadro de Javi Barrero necesita vencer en la última jornada al asimilado Calavera CF, que no se juega nada (el domingo 3 de mayo a las 16:30 horas), y que el Granada CF, que le saca dos puntos y con el que pierde el duelo directo, caiga a la misma hora contra una UCD La Cañada Atlético que ambiciona la permanencia.

Una carambola que le daría sobre la bocina la revalidación del campeonato del Grupo 4 y le permitiría unirse a Valencia CF, RC Celta de Vigo, Athletic Club, Real Madrid CF, UD Las Palmas, FC Barcelona o RCD Espanyol y posiblemente los 'chicharreros' en pos de un nuevo billete hacia la UEFA Youth League, la Champions League de categoría juvenil, que el conjunto hispalense ha disputado las dos últimas temporadas, siendo las únicas en su dilatada historia, quedando eliminado en octavos de final contra el Bayern de Múnich en la 24/25 y frente al Inter de Milán en la 25/26.

La otra vía a la UEY: que los mayores quede quintos y jueguen Champions

Si no se da el milagro vía Liga y el Granada CF se acaba proclamando campeón del Grupo IV de División de Honor Juvenil, siendo por tanto el representante andaluz en las eliminatorias de la Copa de Campeones, la última bala para que el Real Betis juegue por tercera temporada consecutiva la UEFA Youth League depende del primer equipo de la entidad. De esta forma, si los de Manuel Pellegrini logran amarrar la quinta plaza de la clasificación de Primera división y España retiene el segundo y último billete extra para la Champions League, los de Javi Barrero jugarían la versión sub 19 de la máxima competición continental por la ruta de UCL, no por la de los campeones de Copa.