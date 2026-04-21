Un pichichi europeo para un Betis en permanente búsqueda de gol: Rodrigo Marina

El delantero cacereño de 19 años se ha coronado como máximo goleador de la UEFA Youth League 2026, al tiempo que se ha convertido en el principal surtidor de munición en el Betis Deportivo en su lucha por la permanencia en el Grupo 2 de la Primera RFEF

Puede sonar algo contradictorio, pero el Real Betis está buscando gol para el cercano mercado veraniego de fichajes -ya era la prioridad en enero aunque acabó posponiéndolo- y tiene en su casa a un Pichichi europeo que todavía ni siquiera ha tenido la oportunidad de debutar con el primer equipo: Rodrigo Marina. El delantero cacereño, que a sus 19 años se ha convertido en el principal sustento anotador del Betis Deportivo en su apurada lucha por la salvación en Primera RFEF, se ha proclamado Bota de Oro de la UEFA Youth League 2025/2026.

La UEFA Youth League corona al Real Madrid como campeón y a Rodrigo Marina (Betis) como máximo goleador

La máxima competición continental en categoría juvenil concluyó la presente edición en la noche de este pasado lunes, con la victoria en los penaltis del Real Madrid ante el Club Brujas, sin que nadie haya logrado superar los 10 tantos sumados por Rodrigo Marina en sólo seis encuentros, ya que el equipo verdiblanco cayó eliminado en los octavos de final ante el FC Inter de Milán (5-3). Además, el Betis también ha tenido a dos de los mejores pasadores del torneo: José Antonio Morante e Iván Corralejo han terminado con cuatro asistencias, sólo una por debajo de las cinco con las que han acabado Mattia Marello (Inter) y Pierre Mounguengue (PSG)

El delantero del Real Betis marcó en todos sus encuentros: uno en la ida ante el FC Basilea en Suiza (3-2) y otro en la vuelta (2-0); uno en el primer duelo contra el FC Oporto (0-4) y dos en el segundo (5-0); tres al Tottenham Hotspur (5-1) en los dieciseisavos y dos al FC Inter, en la mencionada cita del 'Top 16'. Así, ha superado los 9 de Francisco Silva y Gonçalo Moreira (ambos del Benfica), de Emre Ünüvar (Ajax) y Bendegúz Kovacs (AZ Alkmaar).

Además, con la diana que el pasado domingo le dio el triunfo al Betis Deportivo en el duelo directo ante el Juventud de Torremolinos (1-2), el joven punta extremeño suma seis tantos este curso en Primera RFEF. La temporada pasada celebró 30 tantos en 38 partidos como capitán del Juvenil A, siendo clave para las conquistas de la liga de División de Honor y de la Copa de Campeones. Manuel Pellegrini le reclutó para la primera parte de la pasada pretemporada y para numerosos entrenamientos del primer equipo. Incluso, le ha convocado en tres ocasiones, pero aún no ha llegado a tener minutos en los desplazamientos ligueros ante el Atlético de Madrid y el RCD Mallorca, como tampoco en el choque de la UEFA Europa League ante el PAOK de Salónica griego.

El Betis busca gol para la 2026/2027: "Ya hay un '9' que está siendo monitorizado"

Si sigue a este nivel, a Rodrigo Marina no le tardará mucho en llegar la oportunidad en un Betis en el que Cédric Bakambu (4 goles en 24 partidos) lleva tiempo más fuera que dentro del club y el Cucho Hernández (12 tantos en 34) está teniendo serios problemas para mantener la producción anotadora que tenía antes de la lesión muscular que le obligó a parar entre enero y febrero. "Hay un '9' que está siendo monitorizado y el club está haciendo un gran trabajo de seguimientos, pero de momento no hay nada cerrado", explicaba Ramón Alarcón el pasado jueves, recalcando unas palabras previas de Manu Fajardo en las que aseguraba que el fichaje del delantero era la gran asignatura pendiente para este verano.

Es más, indirectamente, ambos atribuyeron a Pellegrini la responsabilidad de que ese tan deseado '9' no llegase el pasado mes de enero, pues las lesiones de Isco Alarcón y Gio Lo Celso llevaron al chileno a anteponer la contratación de Álvaro Fidalgo. Por todo ello, sorprende que el pichichi europeo no haya tenido ni un solo minuto a lo largo de las tres competiciones de esta larga temporada. Para estas siete últimas jornadas no parece el momento idóneo para ese debut, pues el Betis Deportivo se está jugando la permanencia; pero las cifras de Rodrigo Marina son dignas de ser tenidas en cuenta.