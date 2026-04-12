Manu Fajardo pide más al Betis en LaLiga y en la Europa League: "Hay plantilla suficiente... aunque también es mejorable"

El equipo verdiblanco se centra ya en el duelo del jueves ante el SC Braga, en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League, después de encadenar ante Osasuna su séptima jornada sin ganar en LaLiga EA Sports. Si el RC Celta gana en Balaídos al colista le quitará la quinta plaza

El director deportivo del Real Betis, Manu Fajardo, ha pedido un esfuerzo extra a la plantilla verdiblanca en este final de curso en el que recuerda que "hay que agarrarse a la quinta plaza" ante la presión de cada vez más equipos que cada semana están más cerca mientras los verdiblancos enlazan siete jornadas sin ganar en LaLiga. Tanto es así, que después de desoír su arenga ante CA Osasuna, podrían perder este domingo la quinta plaza si el RC Celta gana en casa al colista, el Real Oviedo.

El Betis debe luchar por ser quinto, por supuesto, sin descuidar la oportunidad histórica de acceder a las semifinales de la UEFA Europa League. En este sentido, el aljarafeño ha considerado que "hay plantilla suficiente" para luchar en los dos frentes, aunque admite que la planificación "es mejorable, como todas". Asimismo, ha reconocido el malestar del club por el 'caso Bakambu', descartado por Manuel Pellegrini para el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports celebrado en El Sadar.

La camiseta vintage del Betis en la Jornada Retro de LaLiga

"La verdad es que es preciosa, ¿no? Cualquier camiseta del Betis significa mucho para mí, pero esta particularmente es preciosa. La verdad que sí, con los detalles retro, el escudo bordado... Espectacular. Yo me acuerdo de ese escudo", ha manifestado Manu Fajardo ante las cámaras de DAZN justo antes del inicio del empate entre el CA Osasuna y el Real Betis, mientras sostenía la camiseta verdiblanca para esta Jornada Retro.

¿Qué techo tiene este Betis?

"Bueno, la verdad, estamos en un momento para decidir que el año sea genial en todos los aspectos o que sea un poco decepcionante. Al final, tenemos que agarrarnos ahí a la quinta plaza, porque los competidores vienen apretando. Es hora de sumar de tres, hoy nos toca aquí frente a un gran rival", admitía el director deportivo del Betis tras ser preguntado por la racha de seis jornadas seguidas sin ganar, que ahora son siete con cinco puntos de 21 posibles.Todo ello, sin poder dejar de pensar en el partido del jueves frente al SC Braga, en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League, en lo que puede ser otra cita con la historia. "Hay que rematar lo que se ha hecho bien, totalmente. Al final, estamos llegando al tramo importante, al tramo clave de la temporada. Si Dios quiere, puede dar lugar a puestos de Champions League, a podernos plantar de nuevo una final...", resaltaba Fajardo considerando que el Betis "tiene una plantilla muy compensada, más allá del rendimiento individual", para afrontar las dos competiciones.

El 'caso Bakambu'

"Como suelo decir también, todas las plantillas son mejorables. Por supuesto, hay que ser autocrítico, la del Betis también lo es; pero creo que el míster tiene toda la semana a su disposición de jugadores para optar por un once muy competitivo", proseguía Manu Fajardo en una pregunta que hilaba de manera oportuna las rotaciones de Pellegrini con la decisión de mandar a Bakambu a la grada tras la polémica fiesta en la República Democrática del Congo.

"Respecto al tema de Bakambu, sí te digo que ha habido una queja formal por parte del Betis. Y entiendo el hito que es para el Congo, pero no es plato de buen gusto que con lo mucho que se está jugando ahora mismo el Betis el jugador no pudiese volver", reconocía el dirigente verdiblanco haciendo mención al malestar común de todos los clubes que tienen internacionales congoleños en sus filas.