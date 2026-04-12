El Betis hace evidente el primer castigo a Bakambu tras la excesiva fiesta en su país: descartado por decisión técnica

El delantero africano volvía a una convocatoria después de perderse los dos últimos choques de su equipo tras ser retenido por su selección para festejar la clasificación para el Mundial 2026; sin embargo, tendrá que ver el Osasuna - Betis desde la grada de El Sadar

Cédric Bakambu ya conoce la primera consecuencia de su retraso de una semana en incorporarse a la disciplina del Real Betis después de jugar con su selección el Torneo de Repesca organizado por la FIFA para entregar el último billete para la cita mundialista del próximo verano. Tras vencer a Jamaica en México, los jugadores de la República Democrática del Congo fueron retenidos para unos festejos que hicieron que el delantero se perdiese el último choque liguero, ante el RCD Espanyol, además del duelo de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League ante el SC Braga. Este domingo, el ariete africano se ha quedado fuera de la convocatoria final para la visita a Osasuna.

Bakambu, baja por decisión técnica en el Osasuna - Betis

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, se mostró en la previa bastante empático con Bakambu. El chileno explicó que entendía que el jugador se sintiese atrapado en la larguísima celebración en la República Democrática del Congo por la clasificación para el Mundial 2026 y, aunque recordó públicamente al delantero que debe cumplir sus obligaciones con el club que le paga, aseguró que lo importante era que ya estaba de vuelta en la convocatoria para ayudar al equipo en este exigente tramo final de curso.

Sin embargo, el Betis viajó a Pamplona con 24 futbolistas convocados y uno de ellos debía ser el descarte por motivos técnicos, ya que la normativa sólo permite contar con 23 jugadores -los 11 titulares y 12 más en el banquillo de suplentes-. A priori, esta decisión suele asumirla el tercer portero, que en el campeonato liguero es Adrián San Miguel; pero Pellegrini ha decidido finalmente que sea Bakambu quien vea el partido desde la grada de El Sadar, a pesar de que el punta africano se ejercitó en las tres sesiones del grupo y también en las dos anteriores, aunque de forma individual mientras el resto de sus compañeros estaban en Braga.

Pellegrini admite que "no es un tema fácil" tras el enfado de Ángel Haro y Bakambu no dice ni pio: "La aventura continúa"

"Sí, ya se ha incorporado plenamente, pero ya lo dije la semana pasada: no es un tema fácil", expresó Pellegrini en la rueda de prensa previa. "Hay un país detrás que te exige quedarte dentro de una celebración. No puedes despreciar a tu país, pero hay un compromiso con el club, que tienes que cumplirlo. Ya se llevó de esa manera y veremos cómo se soluciona el tema; pero creo que ahora lo importante es que se integre lo antes posible al equipo, física y mentalmente", apostilló el entrenador bético sobre este espinoso asunto. Bakambu, precisamente, celebraba este pasado sábado su 35 cumpleaños y las respuestas a la felicitación del club eran bastante ofensivas.

Antes, en el viaje a Braga, Ángel Haro se mostró mucho más molesto y deslizó que el club está estudiando una sanción disciplinaria al jugador, al margen de las consecuencias deportivas que pueda tener por parte de Pellegrini. "No me está gustando nada la situación desde la propia Federación del Congo, y tampoco, porque tengo que decirlo, del jugador. Es muy importante para alguien representar su país, pero hay que tener un poquito más de seriedad. Yo respeto a todos los países, pero mi país es el Betis, y como digo, pasarse de la fecha FIFA no me gusta nada", expresó el martes el presidente heliopolitano desde el aeropuerto de Sevilla.

"Hoy celebro mis 35 años con un corazón lleno de gratitud. Al mirar el camino recorrido, me doy cuenta de cuánto nada de esto habría sido posible sin su apoyo inquebrantable. Han estado ahí en los momentos de gloria como en las pruebas, y su energía siempre me ha impulsado a superarme. También quiero agradecer a Dios por la fuerza, la salud y las oportunidades que han forjado esta magnífica carrera de futbolista profesional. Cada partido, cada victoria, cada lección quedará grabada en mí. Gracias por todo, desde el fondo del corazón. La aventura continúa", manifestaba Bakambu en redes sociales sin hacer mención alguna a todo el lío ocasionado por la fiesta en su país.