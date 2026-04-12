Diego Llorente: "Es frustrante que se premie tocar antes el balón sin ninguna intención de jugar"

El madrileño aboga por que los árbitros revisen el protocolo de los penaltis, aunque se centra en lo que sí pueden controlar: "Debemos intentar depender de nosotros mismos"

"El empate, por ser fuera de casa, no es negativo, pero el equipo necesita sumar de tres en tres. Lo estamos intentando, pero, por diferentes causas, no logramos esa victoria. Poco a poco estamos recuperando esa seguridad defensiva, que es necesaria en todo equipo. Ojalá también tengamos esa pizca de suerte en los metros finales, que no la estamos teniendo últimamente. Lo vamos a seguir procurando, pero también hay que hacer autocrítica", aseguraba tras el encuentro en El Sadar alguien que suele hablar alto y claro cuando se le cuestiona: Diego Llorente.

El 'penaltito' de Valentín a Herrando

"Hoy no nos ha favorecido la decisión del árbitro en el penalti. Viéndolo en el vestuario, creo que se premia tocar el balón antes sin ninguna intención de jugar. Es un poco frustrante y personalmente creo que deben revisarlo, pero, como no podemos controlar eso, hay que intentar mejorar en lo que podamos. Tenemos que intentar depender de nosotros mismos y no mirar lo que hacen los demás, porque así nos irá mejor. Por eso tenemos que intentar sumar de tres en tres puntos y, por supuesto, todos los partidos que tenemos ahora en casa son finales", aseguraba el madrileño sobre una polémica acción que, incluso, al entrenador del CA Osasuna le genera dudas.

La vuelta ante el Braga

"Es una eliminatoria que la dejamos con un resultado positivo para la vuelta. Va a ser un partido muy difícil, porque es un equipo que juega bien, que tiene claro el estilo de juego que practica. Necesitamos dar la mejor versión y sabemos que vamos a contar con todo el apoyo de nuestra afición. Lo daremos todo para pasar a la siguiente ronda", sentenciaba Diego Llorente, con ganas de repetir la hazaña del día del Panathinaikos, cuando había que remontar un 1-0 de Atenas, mientras que ahora bastará con ganar por la mínima tras ese 1-1 en el Municipal de Braga para plantarse en las semifinales de la UEL.

Una temporada difícil para el madrileño

Recuperado de la grave lesión que sufrió a finales del curso pasado, que retrasó su estreno en la 25/26 hasta la quinta jornada de LaLiga, empieza a volver por sus fueros Diego Llorente. Una pequeña recaída muscular lastró su puesta a punto, por lo que tuvo que aprovechar citas menos exigentes como las de la Copa del Rey para ganar ritmo. Son ya tres entregas completas del torneo regular para el madrileño, que se perdió por tarjetas la vuelta ante el Panathinaikos en la UEL y salió de ese once de rotaciones para descansar entre semana y ser fijo en teoría los sábados y domingos, reparto que puede cambiar ahora, pues está en un gran momento de forma. Son ya 1.684 minutos en 23 partidos oficiales, con dos goles en su haber.