La polémica del Osasuna - Betis: penalti sin revisión con 'piscinazo' de Herrando

Los navarros empataron al filo del descanso tras una caída a destiempo de su central, víctima del leve roce con un Valentín Gómez que escondió claramente la pierna en el despeje

Faltaban poco más de seis minutos para el descanso en El Sadar y casi toda la grada, incluidos los protagonistas sobre el césped, se echaban las manos a la cabeza por el paradón de Álvaro Valles para evitar que el testarazo de Ante Budimir entrase por la mismísima escuadra. Pero la alegría duró entre poco y nada a la parroquia verdiblanca, pues el balón quedó muerto junto a la línea de fondo y Valentín Gómez, en su intento de despeje, golpeaba aparentemente en la pierna de Jorge Herrando, que acudía al rechace. Sesma Espinosa no lo dudó y señaló el punto fatídico ante la incredulidad de los jugadores del Real Betis.

La caída muy a destiempo del central navarro, que se lanzó al césped casi un segundo después del supuesto contacto, incluso agarrándose una pierna que se antojaba la contraria a la de los hechos y a una altura que tampoco coincidía a simple vista. Sin embargo, González Francés no avisó al colegiado de campo o, en el mejor de los casos, revisó la acción con una velocidad inusitada. Las repeticiones, como poco, daban lugar a una duda razonable, aunque dicen los expertos que, si no hay un error evidente del árbitro principal, no deben intervenir desde Las Rozas. Pagó el 'pato' un enfadado Antony Matheus dos Santos, que insistía al riojano para que, al menos, lo viera en el monitor.

Sigue siendo el equipo menos 'amigo' del VAR

No cuenta el perfil especializado @LaLigaenDirecto la del penalti de Valentín Gómez a Jorge Herrando como intervención del VAR, ya que no queda claro si realmente se revisa o hay omisión desde Las Rozas al imperar el criterio de Sesma Espinosa y no encontrar González Francés motivos para argumentar que hubo un error material en la apreciación. Con todo, el Real Betis sigue siendo el equipo más perjudicado por las intervenciones del equipo instalado en la sala VOR. Así, de diez ocasiones, solamente en una (para anular el tanto de cabeza de Antoine Griezmann en el Metropolitano que había supuesto el empate) le favoreció.

En el único precedente, lío postrero sin consecuencias

En la anterior ocasión (y única) en que Sesma López arbitró al Real Betis, hubo bastante polémica, por suerte sin consecuencias en el marcador, ya que el Getafe CF se marchó goleado de La Cartuja (4-0). Con todo decidido, el riojano se dejó enmarañar por González Fuertes, que realizó una serie de observaciones postreras innecesarias.

Desde un alargue (éste, decisión del novato) más dañino para los azulones que para el anfitrión (nueve minutos), además de un tanto anulado a Pablo Fornals tras rebobinar la acción hasta un fuera de juego milimétrico del 'Cucho' Hernández, penalti revisado pese a que golpeó en la axila de Nelson Deossa, gol anulado muy tarde a Borja Mayoral cuando estaba claramente en posición ilegal, pena máxima por caída auto infligida de Djené Dakonam que debió repetirse... Un festival, vamos.