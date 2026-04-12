Alessio Lisci admite que empataron "con un penaltito" ante el Betis

Alarde de sinceridad del míster italiano en sala de prensa, aunque reclama otro derribo más claro en el área rival de Aitor Ruibal sobre Aimar Oroz

"Hay que aceptarlo: el penalti que nos pitan no es clarísimo, sino que es un penaltito. Lo aceptamos y ya está, no hay que darle más vueltas. Para mí, el de Aimar Oroz sí es penalti (el choque cadera con cadera con Aitor Ruibal en la segunda mitad); de hecho, hay una grabación desde atrás que se ve claro. Es más penalti que el que nos pitan", reconocía en sala de prensa el entrenador del CA Osasuna a la hora de analizar las acciones polémicas del encuentro que su equipo empató a uno con el Real Betis, que tampoco se quejó luego demasiado de la jugada que supuso la igualada.

En este sentido, Alessio Lisci también vio la posibilidad de quedarse un rato cuando el 'Cucho' Hernández se revolvió tras un intercambio de gestos con un defensor local que pudo suponer más que una amonestación simple para ambos futbolistas: "Hay otra situación del Cucho cuando le sacan amarilla a Juan Cruz y a él (minuto 67). El línea que está delante mía dice de expulsarlo, pero no sé qué pasa ahí. Más allá de eso, prefiero no entrar en la actuación del árbitro". Así terminaba esa revisión particular del míster navarro a petición de los periodistas, opinando más de lo habitual en sus iguales sobre el colegiado.

Análisis del partido

"Creo que hemos merecido más, por lo que el resultado nos sabe amargo. Estamos contentos, porque jugamos contra un gran rival, pero por llegadas hemos merecido más. Dos puntos entre Vitoria y hoy son pocos. Hemos hecho un partido muy completo y hay que tener en cuenta el nivel del Real Betis. Tienen extremos con esa capacidad de conducir, repliegan poco y ya está. Creo que el partido es muy bueno en general. Los puntos sueltos, cuando los sacas, nunca te gustan, pero luego vas analizando partidos que has perdido y dices 'guau, si hubiera sacado un punto ahí', ¿sabes?".

Europa, todavía factible

"Tenemos nuestras cuentas y es un suicidio ir aBilbao diciendo que tenemos que ganar sí o sí. Cuando hablamos de objetivos hay que tener cuidado. Al final del partido veremos los puntos que sacamos. No podemos caer en la trampa de que no ganar en San Mamés sea un fracaso, porque, si no, le estamos haciendo un favor al rival, básicamente, de partida. Luego, podemos ganar. Evidentemente, tenemos que ir allí a querer ganar, pero haciendo las cosas con criterio. Al final del partido ya volveremos a retomar las cuentas sobre el siguiente resultado".