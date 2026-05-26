En Osasuna aclaran el despido de Lisci y se sinceran sobre Imanol Alguacil: "Da igual lo que haya salido"

Braulio Vázquez, director deportivo de los rojillos, compareció este martes en sala de prensa para explicar la salida del técnico italiano y tratar de aclarar el momento del equipo en la búsqueda de un nuevo entrenador

Osasuna tomó este pasado lunes una decisión ciertamente inesperada con la salida de Alessio Lisci. El cuadro rojillo se salvó en la última jornada del descenso a LaLiga Hypermotion y quizás la forma en la que llegó esta salvación con el resultado favorable de otro partido, fue lo que terminó por condenar a Alessio Lisci.

Tras la salida de Alessio Lisci, dos nombres han sonado con fuerza para tomar el banquillo de Osasuna y estos son el de Imanol Alguacil y el de Jagoba Arrasate, el último técnico que ha durado más de una campaña y que dejó paso a Vicente Moreno y al propio Lisci.

El despido de Alessio Lisci, aclarado

Antes de explicar Braulio Vázquez, director deportivo rojillo, la salida de Alessio Lisci, no dudó en elogiar el trabajo de él y su cuerpo técnico: "Yo no he visto a ningún cuerpo técnico trabajar así. Si fuera por eso, seríamos campeones de Liga. Quiero agradecerles toda la dedicación que han tenido hacia nuestro club y el trato que han tenido con nuestros directivos, con nuestra gente, con nuestra afición… Y desearle la mayor de las fortunas".

Para explicar el despido de Alessio Lisci, el director deportivo de Osasuna habló de un 'estímulo' y de provocar una 'catarsis': "Creo que necesitábamos un estímulo. La dinámica era mala. Una de nuestras misiones es prever lo que puede pasar en el futuro. Consideraba que necesitábamos una especie de catarsis. Obviamente, los responsables somo todos; el cuerpo técnico, la dirección deportiva, los jugadores… Más allá de buscar culpables, tratamos de buscar soluciones. El último mes la dinámica del equipo era muy mala y creo que para el inicio de una nueva temporada era mejor un nuevo estímulo".

El despido de Alessio Lisci le sale gratis a Osasuna

Alessio Lisci contaba con un año más de contrato en Osasuna pero Braulio Vázquez ha aclarado este lunes que el hecho de no cumplir una serie de hitos deportivos les ha permitido activar una cláusula liberatoria: "Había una serie de hitos deportivos que marcaban que siguiera o nos sentáramos y analizáramos, que es lo que hemos hecho. Como no se cumplió ese hito deportivo, había una cláusula liberatoria".

La llegada de Imanol Alguacil o Jagoba Arrasate como nuevo entrenador

Por último, Braulio confesó que el hecho de que Osasuna no haya sabido hasta última hora si seguía en Primera o descendía a Segunda, le ha impedido pensar en otra cosa que no sea la salvación y no ha entrado a valorar los nombres que han surgido para el banquillo como son Jagoba Arrasate o Imanol Alguacil: "Da igual lo que haya salido. No está ni en mi mente. He estado focalizado en estar con los jugadores y el entrenador. Hasta hace 48 horas no sabíamos en qué categoría íbamos a estar. No podía estar pensando en el entrenador que íbamos a tener. Ahora tenemos que acertar y planificar".

Imanol Alguacil y Jagoba Arrasate en un partido de Liga

Tanto la llegada de Imanol Alguacil como la de Jagoba Arrasate sería la de dos perfiles que encajarían a la perfección en lo que busca Osasuna. Tras rozar el descenso a Segunda división, en Osasuna quieren asegurar el tiro. Arrasate ha tenido una complicada temporada en el Mallorca donde terminó siendo despedido e Imanol Alguacil también fue cesado en su primera experiencia internacional en Arabia Saudí.