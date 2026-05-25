El Sevilla deja marcas en Azpilicueta: frustración, ilusiones, aprendizaje y su decisión de colgar las botas

El defensor navarro cuelga las botas a los 36 años y hace balance de su corta pero intensa etapa en el Sevilla FC, estación final de una exitosa trayectoria que vivió su inicio en el CA Osasuna y tuvo paradas en el Olympique de Marsella, Chelsea FC o Atlético de Madrid

Aunque hasta el próximo 30 de junio seguirá siendo jugador del Sevilla FC a efectos legales, César Azpilicueta ya anunció la semana pasada su decisión de colgar las botas tras la temporada que concluyó este pasado sábado con la última jornada de LaLiga EA Sports y en la que el pamplonica saltó al césped de Balaídos en compañía de sus hijos.

El defensor navarro se retira a los 36 años y después de una exitosa trayectoria que ha tenido al Sevilla FC como última parada de un viaje que comenzó en CA Osasuna, el club de sus amores, y que siguió con Olympique de Marsella, Chelsea FC o Atlético de Madrid antes de recalar en Nervión para una sufrida experiencia que ha dejado una huella imborrable en un ganador nato. El 'Líder Silencioso', como le apodó Matías Almeyda.

Azpilicueta repasa su "extraña" salida del Atlético y la ilusión que le despertó el Sevilla

"La segunda temporada en el Atleti fue extraña porque teníamos el Mundial de Clubes. Tuve propuestas para firmar y no sentía que fuera el momento. En agosto llegó la posibilidad del Sevilla FC, vi que podía ayudar y tenía fuerzas para iniciar este proyecto. Hablé con el club, me llamó Matías (Almeyda) y me fueron muy sinceros. Me dieron buena sensación. En verano me preparé por si llegaba el momento y el día de mi cumpleaños (28 de agosto) decidí que venía", ha explicado Azpilicueta en una entrevista en Radio Marca.

"Cada temporada tiene sus cosas. Hay temporadas en las que luchas por títulos y en otras he peleado por la permanencia. Nos habría gustado acabar más tranquilos y tener más constancia, pero creo que algo bien hemos tenido que hacer viendo los equipos que ha habido por debajo. En el fútbol los detalles son importantes", ha resumido sobre esta 25/26. "Al principio tuvimos una buena racha. La semana después de Osasuna fue difícil; nos habíamos puesto por delante y estábamos haciendo un partido serio. La imagen fue desoladora, pero la temporada no se había acabado. El ambiente contra la Real, el Espanyol y el Villarreal fue increíble. Parte de culpa de la salvación es de la afición".

La mala suerte con las lesiones y las sensaciones que le dejan esta 2025/2026

"No había tenido apenas lesiones musculares en mi carrera. Me lesioné después de un parón contra el Mallorca y ya fui corriendo para irme recuperando y lo he ido pagando. Quería estar y sientes que ayudas pero tenía frustración por no poder estar con el equipo. Pero no cambiaría las decisiones porque soy así. Lo intentas desde el corazón y con las ganas de hacer lo mejor. En Pamplona quería jugar pero dije que no porque tenía el riesgo de perderme todo lo que quedaba".

"Del Sevilla FC me llevo una experiencia de conocer grandísimas personas. Ver el sufrimiento de gente que vive y lucha por este club y ayudar a mejorarlo y conseguir los objetivos. La afición me recibió con los brazos abiertos y me llevo el cariño por defender este club. Es una ciudad muy futbolera y la gente por la calle me daba ánimos en los momentos más duros. Lo hemos conseguido todos juntos", ha añadido poniendo el valor el efecto que Luis García Plaza logró en el vestuario: "Desde su experiencia ha aportado estructura, un sistema reconocible y jugadores que han dado un paso adelante, ha recuperado la solidez defensiva y hemos tenido eficacia".

La decisión de Azpilicueta de poner fin a su carrera deportiva

"Soy un jugador de equipo y se ha cumplido el objetivo. A nivel personal he jugado en todas las posiciones he intentado ayudar lo máximo y en números he jugado más minutos que en otras temporadas. Las lesiones no tenían mucho sentido porque llegaban en gestos que no debían suponer riesgo de lesión. Hay que competir por lo que toca", ha insistido sobre este último curso en el que cree que ha aprendido tanto o más que en sus inicios.

"El paso de Osasuna al Olympique me sirvió para aprender a ganar y a competir todos los partidos para antes de ir al Chelsea que era jugar para ganar, y no de cualquier manera, cada tres días. Me habría gustado haber llegado más lejos este año en la Copa del Rey porque no he podido ganar ningún título en España. El Sevilla FC lleva años viviendo una situación de incertidumbre por los resultados. Hacía tres temporadas que no se conseguían 43 puntos. Creo que muchos jugadores tienen más nivel del que han podido demostrar".

"Me acuerdo de empezar a jugar en el patio del colegio y disfrutar. Entré en la cantera de Osasuna y no te paras a pensar a dónde puedes llegar. Con 17 años pasé de estar en la grada con mis amigos a estar en el campo jugando. No he sido consciente de mi carrera. Cuando llegué al Chelsea venían de ganar la Champions y eso te exige ganar. Van pasando los años y la exigencia siempre es máxima. He aprendido mucho de todos mis entrenadores y compañeros. Por ejemplo, Ziganda es el que me hace debutar, el primero que me puso de lateral y me dio confianza. Estoy eternamente agradecido a todos".

Los alumnos de Azpilicueta: destaca el crecimiento de Andrés Castrín y Kike Salas

"Han hecho un final de temporada muy bueno y no es fácil con la edad que tienen. Han sidos decisivos también ofensivamente. Castrín cuando ha ido jugando veía que tenía capacidad de ser titular. No tenía dudas de que pueden ser una pareja importante en el futuro del Sevilla. Los veo capacitados porque tienen experiencia en el primer equipo pero necesitan gente alrededor que les eche un cable en una temporada larga".