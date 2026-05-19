Azpilicueta confirma un nuevo trabajo para este verano a la espera de su anuncio en el Sevilla

El veterano defensor navarro, que queda libre el próximo 30 de junio y no ha alcanzado el mínimo de encuentros para activar la renovación automática de su contrato con el club nervionense, ha sido incluido en una 'alineación' de lujo formada por la cadena BBC para los partidos del Mundial 2026

El Sevilla FC jugó el pasado domingo su último partido de la temporada en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y, aunque todo estaba eclipsado por esa calculadora que echaba humo en una jornada unificada que acabó con polémica (cuándo no) derrota por la mínima contra el Real Madrid pero también con la certificación matemática de la permanencia en LaLiga EA Sports gracias a lo que deparó la cosa en el resto de resultados.

Uno de esos muchos protagonistas que supuestamente se despedían de la afición nervionense era César Azpilicueta, quien después de un curso marcado por las lesiones dejó una elocuente imagen dando una vuelta al campo aplaudiendo que no llegó a aclarar si se trataba de un adiós o de un agradecimiento al decisivo apoyo del sevillismo en esta recta final de curso que se antojaba dramática. Mientras su futuro a corto plazo se decide, el defensor de 36 años no espera de brazos cruzados y ya tiene trabajo para este verano.

César Azpilicueta, fichaje de la BBC para el Mundial 2026

La popular cadena de televisión británica BBC ha anunciado el fichaje de Azpilicueta como comentarista para el Mundial que se celebra en Canadá, Estados Unidos y México. El todavía futbolista del Sevilla FC compartirá equipo con otras conocidas estrellas del fútbol, algunas ya retiradas como Alan Shearer, Wayne Rooney, Joe Hart, Benni McCarthy, Lucas Leiva, Steph Houghton y Thomas Frank; así como otros expertos que aún están en activo como su excompañero en el Chelsea Olivier Giroud -39 años, acaba contrato con el LOSC de Lille el 30 de junio-, Micah Richards, Ellen White y Rachel Corsie.

Azpilicueta fue convocado por la selección española en los tres últimos mundiales: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 (y en las Eurocopas de 2016 y 2020). El Mundial 2026 arrancará el próximo 11 de junio y, hasta la final que se celebrará el 19 de julio, la BBC retransmitirá en directo 54 de los 104 partidos del Mundial y el resto podrán seguirse a través de sus canales digitales, por lo que a Azpilicueta no le faltará trabajo en un verano en el que tendrá que tomar decisiones muy importantes.

Azpilicueta se iría del Sevilla con sólo 17 partidos tras una temporada marcada por las lesiones

La temporada 2025/2026 ha sido frustrante para el pamplonica, que ha sufrido una espiral de lesiones que apenas le han dejado mostrar esa seguridad que sin duda aportó al Sevilla FC en lo poco que estuvo disponible para Matías Almeyda y Luis García Plaza. Sólo ha podido sumar 1.128 minutos repartidos en 16 encuentros oficiales, todos ellos de LaLiga EA Sports.

De este modo, el '3' blanquirrojo no ha alcanzado la cifra mínima contemplada en su contrato por una temporada para renovar automáticamente por una segunda. La misma establecía que debía participar en un mínimo de 25 encuentros y, si juega en la visita al RC Celta de la última jornada, se quedará a ocho de alcanzarlo.