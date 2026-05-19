En plena compra del Sevilla, Camas anuncia que Sergio Ramos vestirá del Real Madrid: una estatua para 'SR4'

Aunque el laureado futbolista, cabeza visible del fondo Five Eleven Capital, todavía está en activo a pesar de sus 40 años y de llevar sin equipo desde diciembre, será homenajeado por el Ayuntamiento de su ciudad natal, que aclara que la decisión de dedicarle un monumento vestido de merengue es anterior a las negociaciones para comprar el club nervionense

El Sevilla FC espera a Sergio Ramos sin nada que celebrar, pues la sufrida permanencia no puede ser entendida como un logro en una entidad que en las dos últimas décadas había adquirido un estatus de grande de Europa. Ya con la salvación matemática en el bolsillo, a falta de cerrar LaLiga EA Sports con la visita a un RC Celta de Vigo también sin nada en juego -ya selló su billete para la UEFA Europa League-, y antes de despedir otro año decepcionante, la afición nervionense aguarda por fin una confirmación sobre ese acuerdo que el fondo Five Eleven Capital ha alcanzado con los principales accionistas para adquirir cerca de un 60 por ciento de las acciones del club por una cifra cercana a los 400 millones de euros -deudas incluidas-.

En plena compra del Sevilla FC, Camas homenajeará al Sergio Ramos madridista

Mientras llega la necesaria aprobación previa por parte del Consejo Superior de Deportes y se firman los contratos, hay mucha expectación por saber la función que desempeñaría Sergio Ramos. Se ha dicho de todo: que podría ser presidente, directivo e incluso volver a vestir de blanquirrojo sobre el césped. De momento, a la espera de resolver todas esas incógnitas, se ha conocido este martes una camiseta que el central vestirá eternamente y ésa no es la del Sevilla FC sino la del Real Madrid. El Ayuntamiento de su localidad natal ha anunciado que dedicará en homenaje una estatua a su ilustre vecino y en ella, a petición propia, saldrá vestido de merengue en pleno cabezazo de la Décima Champions League del club capitalino.

A sus 40 años, tras sus dos breves etapas en el primer equipo del Sevilla FC, su exitosa trayectoria en el Real Madrid y sus posteriores aventuras en el PSG francés o el CF Monterrey mexicano, Sergio Ramos lleva sin equipo todo este 2026; pero físicamente está hecho un toro y le gustaría seguir en activo. Con independencia de lo que suceda, el pasado mes de diciembre, el pleno del Ayuntamiento de Camas acordó rotular con el nombre del futbolista el bulevar de la travesía de la carretera N-630 a su paso por el municipio sevillano, entre la escuela taurina y la glorieta de la escultura del Bronce Carriazo.

La familia Ramos fue la que eligió el cabezazo al Atlético en la final de la Champions

La idea es que en ese mismo emplazamiento del bulevar se levante una figura de bronce del campeón del mundo y doble campeón de Europa con la selección española; que pasaría a ser el tercer vecino de Camas en contar con una estatua, tras los toreros Curro Romero y Paco Camino. En este sentido, Víctor Ávila, alcalde del municipio sevillano, ha explicado al diario ABC que la propuesta de alzar un monumento a Sergio Ramos comenzó a gestarse antes de la operación que 'SR4' encabeza para comprar el Sevilla FC y fue el propio jugador, junto a su familia, quienes escogieron el momento que simbolizará esa figura moldeada.

"La escultura central representará el icónico gol de Sergio Ramos en el minuto 93 de la final de la Champions League de 2014 (Real Madrid - Atlético de Madrid), se concibe como pieza principal del conjunto, alrededor de la cual se desarrollan otros elementos escultóricos que refuerzan la narrativa artística del boulevard. Se trata de un conjunto escultórico que trasciende el mero objeto decorativo y se convierte en un símbolo de identidad local, cohesión social y valor patrimonial", ha explicado Víctor Ávila.

El sentido mensaje de Sergio Ramos tras la salida de Dani Carvajal del Real Madrid

El Real Madrid anunció este pasado lunes la salida de su capitán, Dani Carvajal, y Sergio Ramos le mandó un sentido mensaje a través de Instagram. "Querido Carva, desde la primera piedra de la ciudad deportiva de Valdebebas siendo un niño hasta la última gota de sudor en cada partido, pasando por un palmarés envidiable con nada más y nada menos que seis Champions. Eres una gran representación de lo que es el madridismo y lo que supone ser un jugador del Real Madrid.

"Fue un placer compartir tantos éxitos, batallas, retos y momentos increíbles a tu lado. Será raro no verte ya subir y bajar la banda derecha del Bernabéu, pero tus carreras siempre quedarán en la memoria. Ahora toca cambio de etapa y ya sabes que, de corazón, te deseo a ti y a tu familia todo lo mejor, amigo. ¡Enhorabuena por este gran legado, @dani.carvajal.2!", ha compartido Ramos a través de su siempre activa cuenta.