Dimisión en el consejo de administración del Sevilla tras consumarse la salvación

El club anuncia que Jorge Marín Granados ha presentado su dimisión como consejero cuatro años después de su llegada; el motivo, discrepancias con la alta cúpula

El Sevilla Fútbol Club ha anunciado a través de un comunicado difundido en sus medios oficiales que se ha producido una dimisión en el consejo de administración justo después de consumarse este domingo la permanencia del Sevilla en la máxima categoría del fútbol español.

De esta forma, el consejero Jorge Marín Granados ha presentado su renuncia irrevocable a su puesto en la planta noble del Sánchez-Pizjuán tras cerca de cuatro años con un sillón en el consejo.

Breve comunicado oficial del club

"El Sevilla FC comunica la renuncia del hasta ahora consejero Jorge Marín Granados a su puesto en el consejo de administración de la entidad. Marín formaba parte del consejo de administración del club desde el 10 de junio de 2022 en representación de la sociedad Nervión Grande SL. El Sevilla FC agradece su labor en la entidad", reza el escueto comunicado emitido por el club de Eduardo Dato para anunciar el nuevo movimiento en la alta cúpula de la entidad.

Ni la entidad nervionense ni el propio Jorge Marín Granados han expuesto los motivos de esta decisión, si bien El Desmarque apunta a una discrepancia profunda respecto al rumbo adoptado por la mayoría del Consejo, por lo que ha considerado que lo más coherente y honesto es dar un paso al lado y dejar su sitio en el consejo de administración sevillista.

Marín Granados pidió a su llegada no percibir la remuneración del consejo

Cabe apuntar que Marín Granados accedió a su sillón en junio de 2022 para ocupar el lugar de José María Manzano y pidió nada más llegar no percibir la remuneración pactada para los miembros del consejo.

Jorge Marín, abonado del Sevilla FC pese haber pasado gran parte de su etapa profesional en la ciudad condal, es un empresario sevillano actualmente propietario y gestor del valioso holding Roarjo Corporation, compuesto por varias sociedades que prosperan en diversos ámbitos empresariales.

Esta dimisión llega antes de que se produzca una restructuración profunda del Sevilla por el principio de acuerdo alcanzado para la compra del club y el futuro aterrizaje, si todo se desarrolla como se espera, de Five Eleven Capital y Sergio Ramos para liderar un nuevo Sevilla ya sin la actual directiva presidida por José María del Nido Carrasco.

Avaló los fichajes de Akor Adams y Valentín Barco

Dentro de su aportación en el Consejo de Administración, consta que Jorge Marín Granados avaló los fichajes por parte del Sevilla de Valentín Barco y de Akor Adams. El primero llegó cedido, pero se marchó en enero por la falta de oportunidades con García Pimienta y ahora destaca en Estrasburgo francés. El segundo ha sido pieza clave en la salvación sevillista.