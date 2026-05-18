Acuerdo cerrado con Almeyda para volver a México dos meses después de su destitución en el Sevilla

Vinculado recientemente con la Lazio, el 'Pelado' no ha querido demorar más su decisión y firmará por dos temporadas con Rayados de Monterrey

Almeyda está a un paso de iniciar una nueva aventura en los banquillos.IMAGO

Dos meses después de su destitución fulminante como entrenador del Sevilla tras perder con el Valencia, Matías Almeyda está a punto de comenzar una nueva aventura en los banquillos después de que en las últimas horas haya alcanzado un principio de acuerdo para volver al fútbol mexicano.

De esa forma, el prestigioso periodista César Luis Merlo, que en su momento puso sobre la mesa por primera vez el nombre del argentino en la órbita sevillista, afirma con rotundidad que el 'Pelado' ha llegado a un entendimiento con Rayados de Monterrey para firmar por dos temporadas y hacerse cargo del nuevo proyecto, y que en breve viajará a tierras mexicanas para estampar su rúbrica en el contrato.

ESTADIO Deportivo ha podido confirmar por fuentes muy próximas a la operación que su desembarco en Rayados está muy avanzado y que será la siguiente parada de Almeyda en su carrera como entrenador.

Lo cierto es que las negociaciones empezaron semanas atrás y el pasado 9 de mayo trascendió que se había producido en Madrid una reunión entre la directiva de Rayados y el técnico argentino para acercar posturas. Sin embargo, desde México se apuntaba que el diálogo se había enfriado tras el encuentro, lo que había abierto las puertas a otras posibilidades ante el deseo de Almeyda de permanecer en Europa.

Apuesta por volver a México pese a ser vinculado con la Lazio

De hecho, tal y como recogió recientemente este medio, desde Italia, más concretamente Corriere dello Sport, se informó que el exentrenador del Sevilla se encontraba entre las opciones manejadas por la Lazio por si finalmente el periplo de Maurizio Sarri llegaba a su fin por sus diferencias con el presidente lazial, Claudio Lotito. Su condición de exjugador muy querido en el Olímpico lo había posicionado entre los futuribles y, sin duda, se trataba de una vía que ilusionaba al míster.

Sin embargo, las conversaciones continuaron con Rayados y Almeyda tampoco ha querido demorar más su decisión al no haber nada demasiado concreto que le interesara en el Viejo Continente, decidiendo volver a donde triunfó.

Finalmente, según asegura César Luis Merlo, el acuerdo definitivo se alcanzó en tierras españolas, en donde permaneció Almeyda tras su destitución en el Sevilla.

Almeyda dejó su huella en el fútbol azteca

Y es que Almeyda dejó su impronta en el fútbol azteca con su etapa triunfal en Chivas de Guadalajara, club con el conquistó una Liga MX, dos Copas MX y una Liga de Campeones de la CONCACAF, lo que le situó entre los técnicos más importantes del panorama futbolístico mexicano.