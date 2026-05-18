Michael Carrick ya tiene el mando del Manchester United: los asuntos pendientes que marcarán su proyecto

El técnico inglés ha convencido en Old Trafford tras meter al equipo en la Champions League, pero ahora debe construir identidad, acertar en el mercado y sostener a Bruno Fernandes para volver a encabezar la Premier League

Michael Carrick dirige al Manchester United ante el Nottingham Forest en la Premier LeagueManchester United

El Manchester United ya prepara una nueva etapa con Michael Carrick como entrenador titular. El técnico inglés se ha ganado el puesto tras una etapa interina de enorme impacto, en la que ha devuelto al equipo a la Champions League y ha cambiado el ánimo de Old Trafford.

Pero el verdadero reto empieza ahora. Carrick ha sumado 11 victorias y tres empates en 16 partidos, ha llevado al United del sexto al tercer puesto y hasta ha sido nominado al premio a mejor entrenador de la Premier League. Sin embargo, consolidar el cargo exigirá mucho más que resultados.

Michael Carrick debe darle identidad al Manchester United

La gran pregunta alrededor de Carrick no está en los números, sino en el juego. El United ha mejorado mucho desde su llegada, pero una parte de la afición teme que el equipo todavía no tenga una firma reconocible.

La comparación con Ole Gunnar Solskjaer aparece de forma inevitable. El recuerdo de aquel ciclo obliga al club a ser prudente: no basta con una reacción emocional, una buena racha o un vestuario liberado. El United necesita un plan estable.

Carrick lo sabe. Antes del último partido en casa contra el Nottingham Forest dejó un mensaje claro: “Siempre hay que apuntar hacia arriba”. La pretemporada será su gran oportunidad para convertir el impulso en una idea de juego más reconocible.

Sustituir a Casemiro, la primera gran urgencia

La salida de Casemiro será uno de los asuntos más delicados del verano. El brasileño ha resurgido con Carrick, hasta el punto de marcar cinco goles clave en la carrera hacia la Champions, pero su salida quedó confirmada desde enero.

El United lamenta ahora no haber prolongado su vínculo. La afición incluso le ha pedido “un año más”, pero el futbolista de 34 años no parece dispuesto a cambiar de postura.

Encontrar un reemplazo no será sencillo. Nombres como Elliot Anderson, Carlos Baleba, Adam Wharton o Ederson, del Atalanta, aparecen como perfiles a seguir para reforzar un mediocampo que necesita físico, equilibrio y lectura de juego.

El Manchester United necesita acertar en el mercado

El verano puede marcar la diferencia entre consolidar la mejora o quedarse a medio camino. El United terminó tercero, pero todavía debe recortar distancia con Arsenal y Manchester City.

La ventana anterior dejó señales positivas. Matheus Cunha y Bryan Mbeumo rindieron bien como fichajes con experiencia en la Premier, mientras Senne Lammens sorprendió en la portería tras llegar desde Bélgica.

También aparece el caso de Benjamin Sesko, que empezó lento, pero ha crecido con Carrick tras anotar siete goles desde febrero. El reto será repetir ese acierto, ahora con una exigencia mayor: competir en cuatro frentes y elevar el techo del equipo.

Bruno Fernandes debe ser intocable

La continuidad de Bruno Fernandes será una prioridad absoluta. El capitán ha sido uno de los mejores jugadores de la Premier esta temporada y sigue siendo el eje competitivo y emocional del equipo.

El portugués admitió en diciembre que pudo marcharse tras el mal curso anterior y la derrota en la final de la Europa League ante el Tottenham, con ofertas importantes desde Arabia Saudí, pero recientemente ha lanzado un mensaje que tranquiliza a Carrick.

Bruno aseguró que triunfar en el Manchester United le daría una alegría que no podría encontrar en otro club. Con la Champions recuperada, el proyecto de Carrick necesita convertir esa frase en un compromiso real de futuro.

Carrick debe ser implacable con los descartes

El United también necesita limpiar plantilla. Bajo el control de INEOS y Sir Jim Ratcliffe, liberar salarios y generar fondos será tan importante como fichar bien.

Hay varios nombres con futuro muy incierto. Marcus Rashford, André Onana y Manuel Ugarte aparecen entre los casos más delicados. Jadon Sancho termina contrato, mientras la clasificación del Nápoles para la Champions convierte la cesión de Rasmus Hojlund en traspaso definitivo.

También habrá decisiones sobre Mason Mount y Joshua Zirkzee. Carrick deberá actuar con frialdad para evitar que el equipo vuelva a quedar atrapado en fichas altas y roles secundarios poco productivos.

La cantera debe entrar en el plan del Manchester United

Otra prioridad será mirar hacia la academia. El Manchester United siempre ha construido parte de su identidad desde los jóvenes, y Carrick tiene varios talentos que pueden ganar espacio en el primer equipo.

Shea Lacey, Jack Fletcher y Chido Obi ya han trabajado en dinámica de pretemporada y podrían tener más minutos. Además, el caso de JJ Gabriel ilusiona especialmente: aún no cumple 16 años, pero ya fue elegido jugador de la temporada en la Premier League sub-18.

Carrick ya no es una solución interina: ahora debe construir

Carrick ha devuelto estabilidad, confianza y resultados al Manchester United. Ha hecho lo suficiente para ganarse el banquillo, pero el cargo definitivo aumenta el nivel de exigencia.

Ahora necesita una identidad clara, un mediocampo nuevo tras Casemiro, fichajes precisos, la continuidad de Bruno Fernandes, una limpieza valiente y una integración inteligente de la cantera.

El United ya ha recuperado la Champions. El siguiente paso es mucho más difícil: demostrar que esta reacción no fue un parche, sino el inicio de un proyecto capaz de competir de verdad con Arsenal y Manchester City.