Casemiro se despide de Old Trafford en un partido en el que Bruno Fernandes dejó un récord histórico con el Manchester United

Old Trafford despidió a Casemiro como a una leyenda en una tarde marcada también por el récord histórico de Bruno Fernandes, que alcanzó las 20 asistencias en la Premier League, igualando a Kevin de Bruyne y Henry. El Manchester United, además, certifica su regreso a la Champions

Carlos Henrique Casemiro se ha despedido de Old Trafford en el último partido en casa del Manchester United esta temporada, frente al Nottingham Forest. Los de Michael Carrick han vencido por 3-2 en la penúltima jornada de la Premier League, pero los focos estaban en el centrocampista de 34 años, que ha dicho adiós a la afición en el día de hoy.

Además, Bruno Fernandes ha querido ser protagonista en la despedida de Casemiro. El portugués, con su pase de gol a Mbeumo, ha igualado las 20 asistencias de Henry y Kevin de Bruyne, el récord histórico de un jugador de la Premier League. El centrocampista del Manchester United es una de las figuras claves de un equipo que ya se encuentra en la tercera posición de la tabla de la Premier League con 68 puntos.

Casemiro se marcha del Manchester United con una ovación total en Old Trafford en una despedida de leyenda

Casemiro volvió a ser titular en el Manchester United. El brasileño se ha querido ir por la puerta grande y siendo importante para Michael Carrick, que no ha dudado con la figura del ex del Real Madrid para incluirlo en diferentes ocasiones en el once ideal. De esta manera, el jugador de 34 años registró un total de 48 pases completados, siendo el tercero en este sentido de todo el encuentro.

Su presencia en el campo fue clave para que el Manchester United lograse hasta tres goles en 76 minutos. Sin embargo, Casemiro sabía que era su despedida con Old Trafford, por lo que en el 81' de partido llegó el momento más emotivo del encuentro, cuando Michael Carrick le sustituyó para dar entrada a Mason Mount. La afición del estadio inglés se puso en pie, desplegando un tifo a la altura de la leyenda del brasileño.

Tras ello, Casemiro, que se lo dejó claro al Manchester United, cogió el micrófono tras la finalización del encuentro ante el Nottingham Forest y le dedicó unas palabras a los presentes en Old Trafford: "Muchas gracias por todo. A los compañeros y al staff. Lo mejor de este club sois vosotros".

Bruno Fernandes rompe la barrera sagrada: 20 asistencias y un récord que solo alcanzaron Henry y Kevin de Bruyne

No obstante, Casemiro no fue el único protagonista de la tarde en el encuentro entre el Manchester United y el Nottingham Forest. Bruno Fernandes, otro de los jugadores claves en el conjunto de Michael Carrick, volvió a dejar muestras de su calidad en el terreno de juego. Sin embargo, el portugués fue más allá e hizo historia en el club inglés, ya que, con su pase de gol a Mbeumo, alcanzó el récord histórico de asistencias en la Premier League, con un total de 20 esta temporada. El ex del Sporting de Lisboa igualó a Henry y Kevin de Bruyne.

A lo largo de la historia de la Premier League, se han podido ver jugadores de la talla de Cesc Fábregas, David Silva, Mohamed Salah o incluso Frank Lampard, pero ningunó consiguió las 20 asistencias que ha alcanzado Bruno Fernandes esta temporada en la liga de Inglaterra. En su séptima temporada en el Manchester United, el portugués sigue haciendo historia y posicionándose entre los mejores futbolistas de los Red Devils y de la competición.

Old Trafford vuelve a la Champions pero pierde a su ancla: el adiós de Casemiro deja un vacío que quema

Tras ello, el Manchester United, que sigue la estela de Diomande, cerrará la temporada en la Premier League con la visita al Brighton, que se sitúa en posiciones de Europa League. Los de Michael Carrick ya acabarán la temporada en la tercera posición de la clasificación, debido a la distancia con el Manchester City y Aston Villa, por lo que afrontarán la última jornada del campeonato sin nada en juego.

El Manchester United, tras varias temporadas de altos y bajos, volverá a disputar al UEFA Champions League, un himno que se ha echado de menos en Old Trafford, ya que los de Michael Carrick han estado dos temporadas sin jugar la Copa de Europa. Sin embargo, el club deberá buscar un sustituto de garantías tras la salida de Casemiro, que podría fichar por un equipo de la MLS. El brasileño dejará un enorme vacío en la plantilla por la importancia de su figura dentro del vestuario.