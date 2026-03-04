Oferta millonaria por Bruno Fernandes para asegurar su futuro

El futuro de Bruno Fernandes entra en fase decisiva tras la oferta millonaria del Manchester United para frenar el interés saudí

En Old Trafford no quieren sustos este verano. La directiva del Manchester United ha decidido dar un paso firme para asegurar la continuidad de su gran referente, Bruno Fernandes. El club es consciente de que desde Arabia Saudí llevan tiempo tentando al mediapunta con cifras astronómicas y que, cerca de los 32 años, el portugués está ante uno de los últimos grandes contratos de su carrera.

Para evitar cualquier fuga, la entidad inglesa prepara una propuesta impactante: 23 millones de euros netos por temporada. Una cantidad con la que pretende competir directamente con el poder financiero de Oriente Próximo y enviar un mensaje claro: el ‘8’ sigue siendo la pieza angular del proyecto.

Una oferta millonaria con mensaje deportivo

La renovación planteada no solo responde a la amenaza saudí, sino también a la necesidad de reforzar el liderazgo interno. Fernandes, con contrato en vigor hasta 2027, se ha convertido desde su llegada —procedente del Sporting CP en 2020— en el futbolista más determinante del equipo.

La propuesta salarial, que también rondaría las 400.000 libras semanales, busca situarlo entre los mejor pagados de la Premier League. Sin embargo, la decisión del internacional luso no se basará exclusivamente en el dinero.

Champions League: condición indispensable

El capitán tiene claras sus prioridades. La primera exigencia pasa por competir en la próxima edición de la UEFA Champions League. Para Fernandes, disputar la máxima competición continental es clave para mantener el nivel competitivo y atraer refuerzos de peso.

Con el United instalado en la zona alta de la tabla, el objetivo es realista, aunque no definitivo. El portugués considera que su próximo contrato debe estar vinculado a una ambición deportiva real, no solo a cifras deslumbrantes.

El factor Michael Carrick

La segunda condición tiene nombre propio: Michael Carrick. El actual técnico interino cuenta con el respaldo del vestuario y especialmente del mediocampista luso. Fernandes valora su enfoque táctico y la estabilidad que puede aportar a medio y largo plazo.

Para el jugador, la continuidad en el banquillo sería una señal de coherencia en el proyecto. La estabilidad estructural pesa tanto como la clasificación europea en su reflexión sobre el futuro.

Rendimiento que avala la inversión

Los números sostienen el órdago económico del club. En la presente temporada, Bruno acumula 7 goles y 14 asistencias en 27 encuentros, además de liderar la estadística de ocasiones creadas en la plantilla. Incluso en momentos de irregularidad colectiva, su influencia ha sido determinante.

Su ascendencia en el vestuario y su capacidad para asumir responsabilidades convierten cualquier posible salida en un escenario traumático para la institución. Tras varios años de decisiones erráticas en el mercado, la prioridad ahora es retener talento consolidado.

Decisión inminente

El desenlace está en manos del futbolista. Puede firmar el contrato más importante de su trayectoria en la liga más exigente del planeta o aceptar una oferta multimillonaria en la Saudi Pro League. En Manchester ya han presentado su propuesta definitiva. Ahora, el capitán debe elegir entre el desafío deportivo en el Teatro de los Sueños o un nuevo destino lejos de Europa.