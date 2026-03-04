Revés judicial para Harry Maguire: condenado a 15 meses de prisión condicional en Grecia

Cuando parecía recuperar la estabilidad deportiva, Harry Maguire vuelve a ser protagonista por su condena judicial en Grecia

El conjunto de Old Trafford atraviesa una etapa positiva en lo futbolístico. El Manchester United ha logrado encadenar resultados favorables que devuelven la confianza a la plantilla y a su afición. En medio de este escenario alentador, algunos jugadores han recuperado protagonismo en el once inicial, consolidando una sensación de estabilidad que parecía lejana meses atrás.

Entre ellos destaca Harry Maguire, quien había vuelto a la titularidad bajo la dirección interina de Michael Carrick. Cuando parecía reencontrarse con una etapa de cierta tranquilidad deportiva, el defensa central volvió a ocupar titulares, aunque esta vez por motivos ajenos al terreno de juego.

Condena judicial por los hechos en Grecia

Un tribunal griego ha dictado sentencia contra el zaguero inglés por un incidente ocurrido en agosto de 2020 durante sus vacaciones en la isla de Míkonos, en Grecia. La resolución judicial establece una pena de 15 meses de prisión condicional, suspendida, tras reducirse desde los 21 meses inicialmente impuestos.

El futbolista fue declarado culpable de tres cargos: agresión leve, resistencia a la autoridad e intento de soborno. Según diversas informaciones difundidas por medios británicos, el proceso judicial sufrió varios aplazamientos —hasta en cuatro ocasiones—, el último debido a problemas relacionados con la traducción de documentos oficiales al inglés.

Un proceso marcado por apelaciones

No es la primera vez que el internacional inglés enfrenta esta situación. En 2020 ya había sido condenado por los mismos hechos; sin embargo, aquella sentencia fue anulada conforme a la legislación griega tras la presentación de un recurso. Ahora, tras el nuevo veredicto, su equipo legal ha confirmado que volverá a apelar la decisión judicial.

Desde el inicio del caso, Maguire ha defendido públicamente su inocencia, asegurando que no cometió ningún delito. Sus abogados insisten en que el jugador recurrirá nuevamente la condena con el objetivo de revocar el fallo, tal y como ocurrió en el procedimiento anterior.

Los hechos ocurridos tras la Europa League

El incidente se remonta al verano de 2020, cuando el defensa, entonces de 27 años, se encontraba de vacaciones con familiares y amigos tras la eliminación del Manchester United en las semifinales de la UEFA Europa League frente al Sevilla FC. Según el comunicado emitido en su momento por la Policía griega, uno de los detenidos —identificado como el futbolista inglés— habría intentado ofrecer dinero a los agentes para evitar consecuencias judiciales.

Maguire fue arrestado junto a otros dos ciudadanos británicos tras una presunta pelea nocturna a las afueras de un establecimiento. Posteriormente, fue trasladado desde Míkonos hasta la isla de Siros para prestar declaración ante las autoridades. En todo momento negó las acusaciones y se declaró no culpable.

Impacto mediático y silencio institucional

Pese al revuelo generado, el Manchester United no ha emitido comentarios oficiales recientes sobre la nueva resolución judicial. Mientras tanto, el defensor continúa centrado en su carrera profesional, a la espera de que el proceso de apelación pueda modificar el rumbo de un caso que ha marcado su trayectoria fuera de los terrenos de juego.

Así, el club inglés combina un presente alentador en lo deportivo con una situación judicial que vuelve a situar a uno de sus jugadores más reconocidos en el foco mediático internacional.