Así queda la clasificación de la Premier League, tras el triunfo del Everton y la derrota del Liverpool en la jornada 29 de la Liga inglesa

La jornada dejó movimientos importantes en todos los frentes: Everton se consolida en la zona media-alta, Bournemouth pierde terreno en la pelea continental y Liverpool sufre un inesperado tropiezo. Mientras tanto, Wolverhampton mantiene viva la llama de la permanencia

El martes de la fecha 29 de la Premier League 2025 dejó resultados determinantes tanto en la pelea por Europa como en la lucha por la permanencia. Hubo victorias clave, empates frustrantes y un golpe inesperado en la zona alta que agitó la clasificación.

Everton impone su ley en casa

El Everton se hizo fuerte como local tras derrotar 2-0 al Burnley en el Hill Dickinson Stadium. El conjunto dirigido por David Moyes firmó una actuación sólida y efectiva, sumando tres puntos que lo colocan con 43 puntos en la octava posición.

Los goles llegaron gracias a James Tarkowski y Kiernan Dewsbury-Hall, este último elegido como la gran figura del encuentro por su influencia en el juego: anotó, generó peligro constante y fue determinante en la circulación ofensiva. También destacó Iliman Ndiaye, muy activo en la recuperación y distribución.

Burnley, por su parte, continúa en una situación delicada. Con apenas 19 puntos, permanece en el penúltimo lugar de la tabla y cada jornada se convierte en una auténtica final para sus aspiraciones de permanencia.

Bournemouth: dominio sin premio

En el Vitality Stadium, el AFC Bournemouth empató 0-0 ante el Brentford en un encuentro que dejó sensaciones encontradas. El equipo dirigido por Andoni Iraola fue ampliamente superior y generó más de dos goles esperados (xG), pero la falta de acierto y la madera evitaron el triunfo.

Marcus Tavernier estrelló dos remates en el poste, Evanilson vio anulado un tanto por fuera de juego y varias ocasiones claras no encontraron portería. A pesar de acumular nueve jornadas sin perder, el sueño europeo empieza a complicarse: con 40 puntos, la sexta plaza se aleja.

Brentford resistió gracias a la actuación de su guardameta y logró un punto valioso en un escenario complicado.

Wolverhampton sorprende al Liverpool

La gran sorpresa de la noche llegó en el Molineux Stadium, donde el Wolverhampton Wanderers derrotó 2-1 al Liverpool FC en un final electrizante.

El conjunto dirigido por Arne Slot dominó amplios tramos del partido y generó numerosas ocasiones, especialmente a través de Mohamed Salah y Dominik Szoboszlai. Sin embargo, la falta de contundencia le pasó factura.

Rodrigo Gomes adelantó a los locales, Salah igualó el marcador y, cuando parecía que el empate sería definitivo, apareció André en el tiempo añadido para desatar la euforia en Wolverhampton. Con este triunfo, los Wolves alcanzan 16 puntos, aunque siguen en el último lugar, ahora con renovadas esperanzas de salvación. Liverpool, en cambio, se mantiene quinto con 48 puntos, perdiendo una oportunidad de oro en la carrera por la Champions.

Así queda la clasificación de la Premier League en la jornada 29