Guardiola resta dramatismo a la lesión de Haaland: “No es grave”

La leve lesión de Erling Haaland obliga al Manchester City a reajustar su ataque en plena lucha por la Premier League y a las puertas del cruce europeo ante el Real Madrid

El Manchester City afrontó su compromiso liguero del fin de semana sin su gran referencia ofensiva. Erling Haaland, autor de 22 goles en la presente Premier League, no formó parte de la convocatoria frente al Leeds United debido a una leve molestia sufrida en el entrenamiento previo, según avanzaron medios noruegos. Aunque no reviste gravedad, la noticia encendió las alarmas a pocos días de un choque decisivo en Europa.

Una baja inesperada antes de la Champions

El contratiempo llega en un momento delicado del calendario. En apenas diez días, el equipo dirigido por Pep Guardiola debe medirse al Real Madrid en los octavos de final de la Champions League, un cruce que se ha convertido en habitual en las últimas temporadas y que incluso ha generado cierto desgaste competitivo entre ambos gigantes europeos.

Guardiola explicó antes del encuentro que el delantero noruego sufrió “un pequeño problema” en los compases finales de una sesión de trabajo. “No es nada importante, pero no está disponible para este partido”, señaló el técnico catalán en declaraciones previas al choque.

Haaland venía de participar en la victoria ante el Newcastle y suma 29 tantos en 38 encuentros oficiales este curso, consolidándose como el máximo goleador del conjunto ‘sky blue’. Su posible ausencia prolongada habría supuesto un golpe considerable para las aspiraciones del City tanto en la liga inglesa como en Europa.

Victoria trabajada sin su goleador

Sin el atacante nórdico —curiosamente nacido en Leeds— el City tuvo que reinventarse en Elland Road. El Leeds, urgido por alejarse de la zona baja, salió con una presión altísima que incomodó a los visitantes durante buena parte de la primera mitad.

Los locales avisaron muy pronto con una acción profunda por banda derecha que terminó en un remate peligroso al poste. Durante los primeros treinta minutos, el City encontró dificultades para imponer su habitual control de balón y fluidez ofensiva.

Aun así, el vigente campeón inglés logró llevarse los tres puntos por la mínima (0-1), en un encuentro de máxima exigencia. El triunfo permite a los de Guardiola seguir presionando al Arsenal de Mikel Arteta en la lucha por el liderato. La distancia se reduce y mantiene viva una pelea que promete prolongarse hasta el final del campeonato.

Optimismo de cara al Real Madrid

Pese al susto inicial, en el entorno del club reina la tranquilidad. Las informaciones apuntan a que la lesión de Haaland es leve y que podría reaparecer en el próximo compromiso liguero ante el Nottingham Forest. De confirmarse, su presencia en la ida europea ante el Real Madrid no correría peligro.

El City, que ya se impuso esta temporada al conjunto blanco en la fase de liga con goles de Nico O’Reilly y del propio Haaland, confía en contar con su artillero estrella para una eliminatoria que volverá a medir a dos de los grandes favoritos al título continental.

Mientras tanto, Guardiola deberá gestionar con cautela los minutos y la recuperación de su delantero franquicia, pieza clave en la ambición del club por conquistar tanto la Premier League como la ansiada Champions.