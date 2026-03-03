El problema del Valencia para fichar a Ramazani

El extremo se ha consolidado como titular en el equipo que entrena Carlos Corberán en las últimas semanas en las que ha marcado tres goles. El club de Mestalla no tiene opción de compra sobre el belga y su fichaje no está fácil debido a su situación contractual con el Leeds United

Largie Ramazani es uno de los principales motivos que explican la reacción que ha tenido el Valencia CF en las últimas semanas. El extremo se ha consolidado como titular en el equipo que entrena Carlos Corberán con el que ha marcado tres goles en los tres partidos de LaLiga que ha disputado. Un buen rendimiento que provoca y acelera el debate sobre si el club de Mestalla debe o no intentar el fichaje definitivo del belga. Una incorporación que no estará fácil debido a que Leeds United no tiene ninguna necesidad u obligación de venderlo.

Ramazani está cedido sin opción de compra en el Valencia CF

El Valencia CF va a tener dificultades a la hora de prolongar la estancia de Largie Ramazani más allá de esta temporada. El extremo está cedido esta campaña por el Leeds United y el club de Mestalla no tiene opción de compra. Esto quiere decir que si el Valencia CF quiere que el belga continúe se tiene que volver a sentar a negociar con la entidad inglesa.

La operación no será sencilla por un motivo simple. El Leeds United no tiene ninguna necesidad u obligación de venderlo. Largie Ramazani tiene contrato con el Leeds United hasta el 30 de junio de 2028. Esto quiere decir que al extremo le restan aún dos temporadas más de contrato con el club inglés. Por tanto, el Leeds United puede pedir una buena cantidad de dinero por un hipotético traspaso, más cuando Ramazani sólo tiene 25 años.

Con esta situación, la continuidad de Largie Ramazani en el Valencia CF está más en el aire que nunca. Ya no es sólo por la vinculación contractual del futbolista con el Leeds United sino también porque el club de Mestalla, desde hace unos años para acá con Peter Lim y Meriton al mando, no es partidario de hacer un gran desembolso económico en la incorporación de futbolistas.

La creciente importancia de Largie Ramazani en el Valencia CF

Largie Ramazani está siendo una de las noticias positivas del Valencia CF en las últimas semanas. Al extremo le ha costado entrar en el once titular esta temporada, pero ahora se ha consolidado como un pieza fundamental. A ello hay que añadirle que está siendo decisivo ya que está marcando goles.

El belga sólo ha jugado 19 partidos y 696 minutos, pero en los últimos tres partidos de LaLiga Ramazani ha anotado tres goles, contribuyendo así que el Valencia CF gane los partidos contra Levante UD y CA Osasuna y compita contra el Villarreal CF frente al que perdió por 2-1.

Este último rendimiento es el que puede hacer que el Valencia CF se lance por su fichaje, pero la operación ni mucho menos es sencilla.