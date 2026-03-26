Inter Miami y LA Galaxy se disputan el fichaje de Casemiro

El futuro de Casemiro se define entre la Major League Soccer y otras ligas tras su salida del Manchester United

La Major League Soccer quiere seguir reforzando su imagen global y ha puesto sus ojos en Casemiro como una de sus próximas grandes incorporaciones. Tanto el Inter Miami CF como el LA Galaxy han iniciado movimientos para intentar hacerse con el experimentado mediocentro, que abandonará el Manchester United al término de la temporada.

Fin de etapa en Inglaterra

El internacional brasileño ya ha confirmado que su ciclo en Old Trafford llegará a su fin este verano. La directiva del Manchester United ha optado por no ejecutar la cláusula que extendía su contrato un año más, lo que convierte al jugador en una oportunidad de mercado muy atractiva.

Desde su llegada procedente del Real Madrid, Casemiro ha disputado más de 150 encuentros oficiales, dejando actuaciones destacadas aunque con cierta irregularidad en su rendimiento. Aun así, su experiencia, liderazgo y capacidad competitiva lo mantienen como un perfil altamente cotizado.

Inter Miami busca heredero para Busquets

Uno de los destinos más probables es el Inter Miami, que estudia su fichaje como relevo natural de Sergio Busquets. El club estadounidense, que ya cuenta con figuras de primer nivel, valora incorporar a otro centrocampista de jerarquía para sostener su proyecto deportivo.

Sin embargo, la operación no será sencilla. Las normas salariales de la MLS obligan a realizar ajustes financieros, ya que el equipo tiene ocupadas sus plazas de Jugador Franquicia. Esto podría obligar a negociar un contrato diferente para encajar al brasileño.

LA Galaxy también entra en la puja

Por su parte, el LA Galaxy sigue de cerca la situación y pretende sumar a Casemiro como otro nombre estelar para su plantilla, donde ya destaca Marco Reus. La idea del club angelino es reforzar su centro del campo con un futbolista contrastado que aporte equilibrio y liderazgo.

La competencia entre ambos equipos refleja el creciente interés de la MLS por atraer a jugadores de renombre internacional en la recta final de sus carreras.

Arabia Saudí, un rival poderoso

Más allá de Estados Unidos, la Saudi Pro League también sigue atenta a la situación. Varios clubes de la región cuentan con un potencial económico superior, lo que podría inclinar la balanza a su favor si deciden lanzar una oferta contundente.

Este factor añade incertidumbre a la decisión final del futbolista, que deberá valorar tanto el aspecto deportivo como el económico.

Un jugador aún competitivo

A sus 34 años, Casemiro continúa mostrando un nivel notable. Durante la presente temporada ha contribuido con goles, asistencias y una presencia clave en el centro del campo. Su perfil sigue siendo muy valorado en un mercado donde la experiencia de élite es un activo diferencial.

Decisión en camino

Con varios destinos posibles sobre la mesa, el futuro del mediocampista brasileño se presenta como uno de los grandes focos del próximo mercado. La MLS ofrece visibilidad y crecimiento, mientras que Arabia Saudí representa una oportunidad económica difícil de igualar.

En este escenario, Casemiro deberá tomar una decisión clave para el tramo final de su carrera, en medio de una auténtica batalla internacional por hacerse con sus servicios.