Francisco Conceição desata una guerra en la Premier: Liverpool y Manchester United vigilan a la Juventus

El extremo portugués brilla en Turín, la Vecchia Signora lo tasa muy alto y su futuro puede depender de la clasificación bianconera para la próxima Champions League

Francisco Conceição se ha convertido en uno de los nombres calientes del próximo mercado. El extremo portugués de la Juventus ha firmado una temporada muy notable en la Serie A y ya está en el radar de varios gigantes europeos.

Según La Gazzetta dello Sport, Liverpool y Manchester United siguen muy de cerca su situación. La Juventus no quiere desprenderse de él, pero una posible ausencia en la próxima Champions League podría abrir la puerta a una venta importante.

Francisco Conceição atrae a Liverpool y Manchester United desde la Juventus

El mercado inglés vuelve a mirar hacia la Serie A. Francisco Conceição, de 23 años, ha dado un salto competitivo en la Juventus y su perfil encaja con una necesidad común en varios clubes de la Premier League: extremos rápidos, agresivos en el uno contra uno y con margen de crecimiento.

El periódico italiano sitúa a Liverpool y Manchester United entre los clubes atentos a su situación. No se trata de un interés menor, porque ambos equipos afrontan un verano de reconstrucción ofensiva y buscan futbolistas capaces de marcar diferencias desde los costados.

La Juventus no quiere vender a Conceição, pero la Champions puede cambiarlo todo

La Juventus considera a Conceição una pieza importante de su proyecto. El portugués ha sido uno de los atacantes más desequilibrantes del equipo y ha ganado peso por su capacidad para romper partidos en conducción, atraer rivales y acelerar cada ataque.

El problema para la Vecchia Signora está en el contexto deportivo. Si el equipo no logra clasificarse para la próxima Champions League, la planificación económica puede cambiar por completo. En ese escenario, Conceição pasaría a ser uno de los activos con más mercado para cuadrar cuentas.

El club italiano, en cualquier caso, no pretende regalarlo. Corriere dello Sport ha situado su valoración en torno a los 70 millones de euros, una cifra que marca la dificultad de cualquier operación y que obligaría a Liverpool o Manchester United a realizar una apuesta fuerte.

Esa cantidad también tiene una lectura interna. La Juventus está diciendo al mercado que solo aceptará una salida si llega una oferta de nivel máximo. Mientras tanto, el escenario preferido en Turín sigue siendo mantener al jugador.

Liverpool busca un heredero ofensivo y Conceição encaja en Anfield

El Liverpool aparece como uno de los destinos más lógicos por necesidad deportiva. El club de Anfield lleva tiempo preparando una remodelación de su ataque y busca perfiles que puedan asumir peso en el nuevo ciclo ofensivo.

Conceição ofrece electricidad, desborde y agresividad en banda, cualidades muy valoradas en la Premier League. Además, su edad le convierte en una inversión de presente y futuro, no en una solución a corto plazo.

En Inglaterra ya se le ha situado incluso como posible alternativa para refrescar la zona ofensiva 'red' ante el futuro de Mohamed Salah, una cuestión que condiciona buena parte de la planificación de Anfield. El portugués no es una copia del egipcio, pero sí responde al perfil de atacante vertical capaz de generar ventajas por sí mismo.

Manchester United también sigue a Francisco Conceição para reforzar Old Trafford

El Manchester United tampoco quiere quedar fuera de la puja. El club de Old Trafford necesita elevar el nivel de su ataque y lleva meses rastreando el mercado en busca de extremos con desequilibrio real.

Conceição encaja por capacidad de regate, movilidad y margen de crecimiento. En un United que necesita recuperar amenaza constante por fuera, el portugués podría aportar un perfil más imprevisible y profundo.

La gran duda está en el coste. El United ya afronta un verano condicionado por salidas, masa salarial y equilibrio financiero. Entrar en una operación cercana a los 70 millones exigiría una decisión muy firme de la dirección deportiva.

Francisco Conceição confirma en la Juventus su salto competitivo

El interés no surge de la nada. Conceição ha disputado alrededor de 40 partidos esta temporada con la Juventus, con cuatro goles y cuatro asistencias en todas las competiciones, pero su impacto va más allá de la estadística directa.

El portugués ha destacado por su uno contra uno, su velocidad y su capacidad para aparecer en partidos grandes. También ha mantenido presencia en la selección portuguesa, un factor que aumenta su exposición internacional antes del mercado.

A sus 23 años, está en una edad clave. Ya no es solo una promesa, pero todavía tiene margen para crecer dentro de un proyecto que le dé continuidad, confianza y un rol ofensivo importante.

La Premier amenaza a la Juventus con una oferta difícil de rechazar

La Juventus quiere retener a Francisco Conceição, pero la Premier League tiene una capacidad económica que cambia cualquier conversación. Liverpool y Manchester United pueden convertir un seguimiento en una propuesta seria si deciden que el portugués es prioritario.

El desenlace dependerá de tres factores: la clasificación europea de la Juventus, la cifra real que estén dispuestos a pagar los clubes ingleses y la voluntad del jugador. Si la Vecchia Signora entra en Champions, tendrá más fuerza para resistir. Si se queda fuera, la venta dejará de ser una hipótesis lejana.

Conceição se ha ganado estar en el centro del mercado. Ahora falta saber si la Juventus puede retener a uno de sus talentos más desequilibrantes o si la Premier está preparada para abrir una guerra total por su fichaje.