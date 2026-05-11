David Affengruber, salida inminente en el Elche: codiciado por media Europa

El central austriaco tiene contrato hasta 2027, pero su gran temporada ha activado el interés de clubes como Juventus, Milan y Manchester United, precipitando su salida este verano

El Elche CF puede afrontar este verano una de las operaciones más importantes de su mercado. David Affengruber, central austriaco de 25 años, se ha colocado en el escaparate tras una temporada de enorme impacto en Primera división.

Según informa Sky Sport, el central maneja opciones en Alemania, Italia y España, mientras clubes como Juventus, AC Milan y Manchester United han seguido su evolución. El jugador considera que puede ser el momento de dar un salto competitivo.

David Affengruber se coloca en el escaparate tras brillar con el Elche

David Affengruber ha sido una de las grandes noticias del Elche esta temporada. Llegó libre en 2024, fue importante en el ascenso y ha confirmado su nivel en Primera con una campaña que le ha consolidado como una pieza clave en el Martínez Valero.

El central ha disputado 36 partidos oficiales, con un gol y dos asistencias, cifras notables para un defensa que ha aportado mucho más que presencia en el área rival. Su principal valor ha estado en la regularidad, el liderazgo y la capacidad para sostener al equipo en contextos de máxima exigencia.

Juventus, Milan y Manchester United siguen a David Affengruber

El rendimiento de Affengruber no ha pasado desapercibido. Según Sky Sport, varios clubes de las grandes ligas europeas han recopilado informes positivos sobre el central, especialmente en Italia e Inglaterra.

La Juventus y el AC Milan aparecen entre los equipos que han valorado su evolución. Ambos clubes buscan perfiles defensivos con recorrido, margen de crecimiento y capacidad para competir en escenarios de máxima presión, algo que el austriaco ha demostrado en su primer curso en la élite española.

También el Manchester United ha monitorizado sus últimos partidos. El club inglés, que prepara una renovación de su plantilla, ve en el jugador ilicitano una oportunidad clara, en un mercado donde los centrales fiables y todavía jóvenes tienen un precio cada vez más alto.

Elche CF puede hacer un negocio redondo con Affengruber

La situación contractual permite al Elche negociar desde una posición razonable. Affengruber tiene contrato hasta 2027, por lo que el club ilicitano no está obligado a aceptar una salida a cualquier precio.

El matiz es evidente: el jugador llegó libre y se ha revalorizado de forma notable. Cualquier traspaso importante supondría una plusvalía casi total para el Elche, un escenario especialmente valioso para un club que necesita equilibrar ambición deportiva y sostenibilidad económica.

Aun así, el Elche tiene margen para exigir. Su rendimiento, su edad, su contrato largo y el interés de varios clubes pueden convertir la operación en una de las ventas más relevantes de la historia reciente del club.

Éder Sarabia elevó el liderazgo de Affengruber en el Elche

El crecimiento de Affengruber también se entiende por su peso dentro del equipo de Éder Sarabia. El técnico ha valorado en varias ocasiones su liderazgo y su capacidad para contagiar al grupo, hasta el punto de considerar que sería “una injusticia” que no estuviera con Austria en el próximo Mundial.

Esa posible convocatoria mundialista añade otra capa al mercado. Si Affengruber acaba entrando en la lista de Austria, su exposición internacional crecerá todavía más y el Elche podría encontrarse con un activo aún más cotizado durante el verano.

Su actuación ante el Atlético de Madrid fue uno de los grandes escaparates del curso. En aquel partido fue nombrado MVP después de marcar, provocar un penalti y una expulsión, y participar de forma decisiva en el 3-2. Fue una exhibición completa, de esas que aceleran informes y llamadas.

El Elche asume que Affengruber será uno de los nombres del verano

Todo apunta a que David Affengruber será uno de los protagonistas del próximo mercado. El Elche quiere maximizar una operación que puede dejar una importante cantidad en sus arcas, mientras el futbolista busca el salto definitivo en su carrera.

La salida todavía no está cerrada, pero el escenario está cada vez más definido. Hay contrato, hay interés de clubes potentes y hay una temporada que ha cambiado por completo la cotización del central.

El Elche lo incorporó sin pagar traspaso y puede convertirlo en una venta histórica. Affengruber, por su parte, ha hecho lo más difícil: transformar una oportunidad en Primera en un billete hacia la élite europea.