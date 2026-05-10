El Elche, ganador en cinco de sus siete últimas visitas ligueras al Betis

Los franjiverdes han ganado en cinco de sus siete últimas visitas ligueras al Benito Villamarín, contando Primera y Segunda división, aunque vienen de caer en Copa del Rey en La Cartuja y ya fueron eliminados en sendas vueltas del torneo del K.O. en La Palmera (93/94 y 07/08)

El Elche CF, próximo rival del Real Betis en LaLiga (el próximo martes 12 de mayo a las 20:00 horas en la jornada 36ª, que será la última intersemanal de la 25/26, en un encuentro vigilado), ha ganado en cinco de sus siete últimas comparecencias en el feudo heliopolitano (en el Benito Villamarín) en Primera y Segunda división, pues lo hizo en la 21/22 (0-1) y la 13/14 (1-2) en la elite, así como en la 10/11 (1-4), la 09/10 (0-3) y la 00/01 (1-2) en la ahora denominada Liga Hypermotion. Entre medias, el 3-0 de la 22/23 y el 3-1 de la 20/21.

Incluyendo en la ecuación la Copa del Rey, los números se relativizan un poco, pues los alicantinos vienen de caer eliminados en los octavos de la última edición por 2-1 (a partido único en La Cartuja), haciendo lo propio en los dos cruces anteriores, goleando los verdiblancos para clasificarse en la vuelta de la cuarta ronda de la 07/08 (3-0) y de la 93/94 (5-0). Antes de la 00/01, eso sí, fueron doce comparecencias en La Palmera sin vencer para los franjiverdes (nueve derrotas y tres empates).

Poniendo la lupa en todos los cruces oficiales, sonrisas en La Cartuja

De los 56 enfrentamientos oficiales hasta la fecha en todas las competiciones, el Elche CF sólo ha ganado 16, por 17 igualadas y 23 triunfos verdiblancos. Sin atender a sedes concretas, los alicantinos únicamente se han llevado uno de los nueve duelos más recientes (el citado 0-1 liguero de la 21/22), con tres empates y cinco derrotas. De los cuatro más cercanos en el calendario, tres cayeron del lado bético, por sólo uno del franjiverde. La mejor racha de los que oficiarán el martes como visitante fueron las tres victorias consecutivas entre 2009 y 2014, mientras que la peor fueron las siete derrotas encadenadas entre 1976 y 1994.

Sólo dos triunfos franjiverdes en 18 visitas de Primera

En Primera división, los números del Elche CF en sus comparecencias en la capital hispalense para medirse con el Real Betis son manifiestamente peores, puesto que solamente ha podido ganar tres veces en 18 enfrentamientos. Los triunfos del conjunto ilicitano llegaron en las temporadas 62/63 (2-3), 13/14 (1-2) y 21/22 (0-1), este último gracias a un tanto del centrocampista Tete Morente, que ha vuelto a casa en el mercado invernal. El balance global es claramente favorable a los béticos, que han sumado once victorias, algunas de ellas muy contundentes, como el 7-1 de la temporada 60/61 o el 3-0 de la último vez, en la campaña 22/23, recuerda Efe.