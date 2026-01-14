Betis 2-1 Elche: Una noche de Copa, una noche loca

Un doblete de un 'Chimy' Ávila en la rampa de salida (¿hasta ahora?) permite a los verdiblancos remontar y plantarse en cuartos del torneo del K.O.; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

Parafraseando el tema viral del momento en Tiktok, cortesía del grupo canario Nueva Línea, el Estadio de La Cartuja vivió este miércoles 14 de enero una noche de Copa (del Rey), una noche loca en la que el 'Chimy' Ávila se erigió en héroe de un Real Betis silbado durante un buen rato por la grada por el dominio de un Elche CF que se adelantó en una acción a balón parado por medio de Pétrot, aunque los cambios del 'Ingeniero' imprimieron a tiempo energía y maldad. Doblete del 'Comandante', en la rampa de salida, al menos hasta ahora, para plantarse en cuartos. El segundo tanto, calcado al anterior, fue muy protestado. Se revisó en el VAR, pero López Toca no vio empujón previo de Ruibal a Pedrosa.

La primera mitad fue una batalla táctica y estratégica de primer nivel, con ambos equipos peleando por llevar la iniciativa, aunque el anfitrión prefirió ceder esa estadística (36%-64%) a cambio de castigar en transición. Durante muchos minutos, el balón saltaba de un bando a otro, también por las imprecisiones y, sobre todo, por la intensidad en la presión. Se jugaba en muy pocos metros, pues tanto Pellegrini como Sarabia optaron por adelantar líneas. Incomodar al oponente como premisa básica, aunque las llegadas fueron las grandes sacrificadas.

El tiro entre palos que inauguró la cuenta bética no llegó hasta el 45, cuando Dituro despejó un libre directo fabricado y ejecutado por Lo Celso. Antes, un intento lejanos y desviado por poco de Aitor Ruibal, más un cabezazo en boca de gol de Bakambu a pase de Antony que pareció más un despeje. El que cuentan oficialmente a puerta de los ilicitanos debe ser la falta sobre Rodrigo Mendoza que él mismo dirigió al área verdiblanca para Adrián despejase de puños. Poco más que contar. Literalmente.

No cambió demasiado el panorama a la vuelta de vestuarios, cuando arreciaron los silbidos ante el monólogo azul y rojo en la posesión. Perseguían sombras los pupilos del 'Ingeniero', que buscó enseguida desequilibrio y algo más de control en las botas de Pablo García, Pablo García y el 'Chimy' Ávila, pero lo que llegó fue el 0-1: Ruibal evita el mano a mano de Boayar y fuerza un córner que peina Affengruber para que Pétrot, solo en el área chica, fusile a la red. Golpe al mentón heliopolitano que deparó una fase de ansiedad, si bien corta y sin consecuencias.

Porque pudieron sentenciar Pedrosa (enorme al suelo Diego Llorente) y Álvaro Rodríguez (que disparó al palo en posición forzada a pase de Josan), aunque el banquillo dio sus frutos: ve Antony el desmarque de Fornals, cuyo pase atrás lo remata a bocajarro el 'Chimy' al fondo de las mallas. Y, en una acción calcada que se revisó en la sala VOR (pareció falta de Aitor a Pedrosa sobre la línea de fondo), el rosarino repitió disparo exitoso para obrar la remontada, a la que quiso poner broche Deossa con una vaselina desde su propio campo que se fue alta por poco.

Con el Elche CF ya a la desesperada, sacó una gran mano abajo Adrián a lanzamiento de Yago Santiago que merodeaba la base del poste. En los ocho minutos de alargue pudo llegar casi una goleada, con 3-4 contragolpes en superioridad numérica que no supieron aprovechar los verdiblancos. Primero, Pétrot bloquea a Antony, al tiempo que Fornals no pudo encontrar al de Osasco en la siguiente merced al cruce de Fede Redondo en un tres contra uno que pintaba decisivo. La expulsión por protestar de Eder Sarabia, que acusó las bajas, redondeó la fiesta local.

Ficha técnica del Betis - Elche de octavos de la Copa del Rey

Real Betis: Adrián; Aitor Ruibal, Diego Llorente (Bartra 82'), Natan, Ricardo Rodríguez; Altimira (Marc Roca 73'), Deossa; Antony, Lo Celso (Fornals 55'), Rodrigo Riquelme (Pablo García 55'); y Bakambu ('Chimy' Ávila 55').

Elche CF: Dituro; Chust, Affengruber, Pétrot; Josan (Germán Valera 69'), Marc Aguado (Fede Redondo 60'), Aleix Febas, Pedrosa; Rodrigo Mendoza (Yago Santiago 78'), Martim Neto (Diangana 69'); y Adam Boayar (Álvaro Rodríguez 60').

Árbitros: Gil Manzano (extremeño), con el cántabro López Toca en el VAR. Roja directa al técnico ilicitano, Eder Sarabia (96'). Amarillas a los locales Altimira, Natan y Fornals, así como al visitante Pedrosa.

Goles: 0-1 (58') Pétrot; 1-1 (68') 'Chimy' Ávila; 2-1 (80') 'Chimy' Ávila.

Incidencias: Encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, disputado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla ante 37.635 espectadores.