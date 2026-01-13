Bajas notables en el Elche para visitar La Cartuja y aviso de Eder Sarabia al Betis: "Podemos ganarle"

Eder Sarabia ha confirmado que no forzará a André Silva y se presentará en La Cartuja para los octavos de Copa muy mermado en ataque y sin Pedro Bigas, lo que no es óbice para que el técnico ilicitano, socio bético, mande una advertencia a su exequipo

El Elche visita mañana La Cartuja para jugarse contra el Betis a partido único el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey y lo hará con bajas importantes, sobre todo en ataque, posición en la que Eder Sarabia no cuenta con sus principales artilleros.

De este modo, el técnico, tal y como él mismo ha confirmado esta mañana, ha tomado la decisión de no forzar a André Silva, ya recuperado tras un mes fuera por lesión y que reaparecerá el próximo lunes contra el Sevilla. Esta ausencia arriba se suma a la conocida de Rafa Mir, por lo que se presenta en el feudo bético muy mermado en el plano ofensivo, donde solo dispone de Álvaro Rodríguez y la alternativa de Adam Boayer, que podría partir de inicio en La Cartuja.

Advertencia al Betis de Eder Sarabia pese a las bajas arriba

Sarabia también ha descartado la presencia de Pedro Bigas, cuya lesión es menos grave de lo que parecía en un principio, pues no precisará pasar por quirófano, pero igualmente le ha impedido entrar en la convocatoria contra el Betis, en la que sí estarán los canteranos Nico Salvador y Ali Houary.

Pese a las ausencias en ataque, Eder Sarabia lanzó un aviso al Betis sobre las intenciones del Elche mañana y su capacidad para asaltar el Estadio de La Cartuja. "Vamos con muchísimas ganas y muchísimo convencimiento para hacer un gran partido. Es una competición en la que tenemos mucha ilusión, como ya dijimos el año pasado, y estamos demostrando que podemos ganar a cualquiera. Vamos a por todas”, apuntó en rueda de prensa Eder Sarabia, que vaticina un partido de altura y muy complicado.

"El Betis es un gran rival, se motiva especialmente en la Copa, en su casa, ante un gran ambiente. Se dan los ingredientes para que sea un partidazo", apuntó Sarabia, que está convencido de que Pellegrini no realizarán rotaciones importantes en el once: "El Betis, siendo equipo copero y habiendo ganado la competición hace poco, no creo que se deje nada. Espero su mejor alineación, más allá de sus bajas, con jugadores de mucho nivel. Se puede imponer en cualquier momento. Será un partido muy exigente".

Además, no pudo esconder que es un partido especial para él por su pasado bético. "Es un partido muy especial. Soy abonado del Betis. Cuando vas allí, si sabes vivir la ciudad y la afición, te queda para siempre. Tengo grandísimos amigos, con los que he tenido algo de vacile, y veré a gente conocida”, indicó.