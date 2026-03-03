La convocatoria del Barça para buscar la remontada en Copa del Rey: Flick llama a dos canteranos

El técnico del Barcelona ha incluido en la lista a Kochen, como tercer portero, además del centrocampista Tommy. Por otro lado, el entrenador alemán cuenta con cinco bajas para recibir al Atlético de Madrid en el Camp Nou

El Barcelona recibirá en la noche de hoy al Atlético de Madrid, encuentro correspondiente a la vuelta de semifinales de Copa del Rey. Para ello, Hansi Flick tendrá un total de cinco bajas, tanto por sanción como por lesión, como la de Lewandowski de última hora. No obstante, el técnico alemán, con respecto al encuentro de ida en el Metropolitano, cuenta con Pedri, Raphinha y Rashford, tres jugadores claves para intentar la remontada frente a los de Simeone. Por otro lado, Ricardo de Burgos será el colegiado del partido en el Camp Nou.

Hansi Flick, con cinco bajas para la 'final' frente al Atlético de Madrid

Una de las ausencias que tendrá Hansi Flick para verse las caras con el Atlético de Madrid será Lewandowski, que ha sufrido una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo. Por ello, el técnico del Barcelona mostró su malestar por este varapalo en la previa de un partido decisivo en la temporada como el de hoy ante los de Simeone: "Fue una situación desafortunada, porque se quiso girar y chocó contra el hombro del rival y, aun así, pudo marcar para nosotros el gol después de esa situación. Al final creo que el equipo siempre se gestiona bien y juegan muy bien los que estén. Y siempre es una buena oportunidad para que otros jugadores demuestren su calidad y yo también lo veo así, como una oportunidad para otros jugadores". Además, a la baja del delantero polaco se le suma la de Christensen, Frenkie de Jong y Gavi, por sanción, y Eric García, que vio tarjeta roja directa en el encuentro del Metropolitano por una dura entrada sobre Álex Baena.

Sin embargo, la buena noticia para el Barcelona es el regreso de Pedri, Raphinha y Rashford con respecto al encuentro de ida en el Metropolitano, que no pudieron jugar ninguno de los tres por problemas musculares. De esta manera, Hansi Flick apunta a dar entrada en el once inicial, sobre todo, a los dos primeros, con Ferran y Lamine Yamal completando la parcela ofensiva. Además, Fermín podría ser la opción en la mediapunta, pero el técnico alemán también cuenta con la variante de Dani Olmo, por lo que queda esperar la decisión final de una alineación determinante para el devenir del conjunto culé en la Copa del Rey.

La convocatoria que presenta Hansi Flick para recibir al Atlético de Madrid

De esta manera, la lista definitiva que presenta Hansi Flick, que resaltó en rueda de prensa su confianza para llegar a la final de la Copa del Rey, para intentar la remontada y recibir esta noche al Atlético de Madrid en el Camp Nou es la siguiente: Joan Garcia, Wojciech Szczesny, Diego Kochen. Joao Cancelo, Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Jules Kounde. Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Marc Bernal, Tommy Marqués. Ferran Torres, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Roony Bardghji.