La infinita paciencia del árbitro con Raphinha, agravio para el Sevilla FC tras la dura sanción a Almeyda: "¿Te quieres ir o qué?"

Las comparaciones son odiosas: el extremo brasileño se calentó en una acción del Barcelona - Villarreal y no había quien le bajase las pulsaciones, pero Díaz de Mera lo gestionó de una manera radicalmente distinta a lo sucedido en el tenso epidioso con Iosu Galech que tan caro le ha salido al nervionense Matías Almeyda

Las comparaciones siempre son odiosas. Si además uno se refiere a los siempre cambiantes criterios de los árbitros, máxime cuando FC Barcelona o Real Madrid están de por medio, la sensación de agravio resulta inevitable. Ese es el sentimiento que a buen seguro dejarán en el Sevilla FC las imágenes de la bendita paciencia que Isidro Díaz de Mera Escuderos tuvo el pasado sábado con el culé Raphinha Dias bajo la calca del papel de 'poli malo' ejercido por Iosu Galech Azpeteguia en la expulsión que le ha costado a Matías Almeyda recibir siete partidos de sanción y tener que ver El Gran Derbi desde un autobús aparcado a las puertas del Estadio de La Cartuja.

Las imágenes de ese agravio para el Sevilla FC las ha emitido DAZN en su habitual 'Súper 8' sobre la resaca de la jornada 26 en LaLiga EA Sports. Todo nace de una reclamación legítima del FC Barcelona después de que Lamine Yamal recibiese en su tobillo derecho una plancha con los tacos por delante por parte de Sergi Cardona, en el minuto 56 del partido que acabó con un 4-1 ante el Villarreal CF. Se quedó en simple falta y se montó el taco. "¿Me vas a echar?", desafiaba Raphinha al árbitro. 'Spoiler': no, no le echó.

La entrada a Yamal era como mínimo de amarilla, si no de roja directa, como Raphinha, en su papel de capitán, reclamaba a Díaz de Mera a voz en grito. Tan vehemente se mostraba que incluso varios jugadores del Villarreal trataban de mediar para llevarse al brasileño de la zona mientras el árbitro se esforzaba para no escuchar. No había manera. El extremo azulgrana se quitaba a rivales y compañeros a empujón limpio para recriminar a Cardona antes de ir a encararse con el colegiado, a quien no paraba de gritarle desde lejos.

Díaz de Mera, a Raphinha: "¿Te quieres ir o qué?"

El colegiado manchego acabó llamándole a filas -bajo el cariñoso hipocorístico "Rafa"- pero ni por esas se calma. "¿Qué pasa?", pregunta con desdén Raphinha, antes de levantar el dedo a un palmo de la cara del juez en un claro gesto desafiante que sólo tuvo como respuesta un pueril: "¿Te vas? ¿Te quieres ir o qué? ¿Te vas?".

Pues ni por esas. "¿Me vas a echar o qué?", retaba el atacante local por enésima vez, con Fermín López y Ferran Torres intentando frenarle. "¿Por qué me vas a echar? ¿Por qué? Sólo te he dicho que me parece un fallo", replica volviendo a escena. Entonces sí, llegó la sanción: una tarjeta amarilla.

La comparación con la expulsión y la sanción a Matías Almeyda

La escena recuerda bastante a la no menos tensa conversación entre Iosu Galech y Matías Almeyda en el último minuto del encuentro liguero entre el Sevilla FC y el Deportivo Alavés del pasado 14 de febrero. Con una diferencia esencial, eso sí: el técnico argentino no había protestado ninguna acción antes de que el colegiado navarro llegase ya con la tarjeta roja en la mano. La protesta, en su caso fue posterior. El castigo, implacable.

Luego, el entrenador sevillista perdió los papeles de manera injustificable, como él mismo reconoció; pero mientras lo del Barça - Villarreal se quedó en varias advertencias de Díaz de Mera -se hizo el 'sueco' como Xavier Estrada Fernández recomendaba en ESTADIO Deportivo- y en una amarilla para Raphinha como recurso más drástico, el 'Pelado' lleva dos partidos de sanción y aún le quedan por cumplir otros cinco. Las comparaciones son odiosas.