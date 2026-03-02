Almeyda, que seguirá "aguantando" pese a la "injusticia", ve el 2-2 "casi justo"

El preparador nervionense soportó un día "atípico" con la satisfacción de haber evitado una derrota que parecía segura "como una familia"

"Lo tuve que ver en el bus y lo pude ver bien. Es algo atípico, pero lo importante fue el punto que pudimos rescatar. Como se dio el partido, el empate es casi justo, porque, después del 2-2, tuvieron una ellos y otra nosotros. Me quedo con la entrega, con la concentración, la perseverancia... No es fácil ir perdiendo un derbi 2-0 en la primera parte y darle una vuelta con tranquilidad, paciencia, energía y ganas. El punto se hace importante", explicaba en los medios oficiales del Sevilla FC un Matías Almeyda que cedió los galones a su mano derecha, Javi Martínez, cuando hubo que atender a DAZN y al resto de medios en sala de prensa, aunque terminó ofreciendo su valoración del empate.

Incluso, el de Azul restaba importancia a su ubicación durante el segundo de los siete encuentros de sanción que le cayeron por su expulsión ante el Deportivo Alavés: "Ha sido igual que siempre. Para mí no había una diferencia entre el vestuario y un autobús, pero son temas que no dependen de mí, porque debería estar en el campo. Pero la injusticia continúa y me quedan cinco más; seguiremos aguantando. Estoy contento por ellos. Me da placer que puedan disfrutar, aunque sea un empate. Me pone muy feliz el gol de Isaac; me gustaron los jóvenes y los más experimentados. Los que juegan, los que apoyaron desde fuera... Somos un grupo que intenta llevarlo como una familia dentro de un deporte como el fútbol".

El guion del partido

"Creo que los dos goles que nos convierten parten de errores nuestros, pero era lo que se había marcado en el primer tiempo. En cuanto al juego, la ubicación, lo que habíamos planificado, estaba saliendo. Había que mantener eso y en los cambios se modificó todo a favor", apuntaba un preparador que fue captado ingresando en la zona técnica de La Cartuja pese a estar castigado.

Despertar a tiempo

"En líneas generales es mejor no recibir y no tener que ir de abajo hacia arriba, pero estoy notando una gran entrega de este grupo; le doy un valor y se lo agradezco. Esto es seguir sumando y ser conscientes de lo que nos seguimos jugando. No perder un derbi y como se dio, de visitante... nos permitió una pequeña alegría por cómo termina el partido. Hay un equipo que termina yendo para delante y le valoro eso a los jugadores", sentenciaba el míster argentino.