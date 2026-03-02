Font adelanta a Joan Laporta en la lucha por la presidencia del Barcelona

El empresario se ha presentado ya en las oficinas barcelonistas del Spotify Camp Nou y ha cumplido con el primer requisito para poder ser elegido como presidente del club catalán

El empresario Víctor Font ya ha entrado el mínimo de firmas necesarias para ser candidato a la presidencia culé.IMAGO

El abogado Joan Laporta, el empresario Víctor Font, el constructor Xavier Vilajoana y el financiero Marc Ciria, los cuatro principales aspirantes a la presidencia del FC Barcelona, afrontan este lunes el 'día D' para entregar las firmas que les permitan obtener la condición oficial de candidatos a las elecciones que se celebrarán el próximo 15 de marzo.

Para formar parte oficialmente de la carrera electoral, los cuatro pretendientes al trono de la presidencia azulgrana necesitan pasar el corte de 2.337 papeletas firmadas por los socios que llevan intentando recaudar en las últimas dos semanas.

La cifra de avales presentados, que serán verificados por la junta electoral, se convertirá en el primer termómetro para calibrar la fuerza social de las candidaturas, que serán proclamadas oficialmente el día 5 de marzo.

Víctor Font entrega sus deberes antes de tiempo

Pues bien, Víctor Font, cabeza visible de 'Nosaltres', ha sido el primero en acudir a las oficinas del Barça en el Spotify Camp Nou para entregar las firmas para aspirar a ser candidato. El empresario de Granollers, junto a los miembros de su equipo, ha entregado más de 5.100. En las anteriores elecciones, las de 2021, presentó 4.731, de las que le validaron 4.431, unas 300 menos.

El precandidato ha dado una pequeña rueda de prensa en la que ha insistido en el hecho de que "hay un clamor para un cambio" y dejado abierta las puertas de un pacto: "Esto no va de ir contra Laporta, no, nos equivocamos, esto va de un modelo de club caduco y que el expresidente es de esta manera de hacer o funcionar. Todos queremos un cambio. Esto no va de personas. Seguimos invitando a todos aquellos que comparten el diagnóstico y la necesidad del cambio a trabajar juntos. Esto va de que el día 15 haya un plebiscito. Hemos hecho todo lo posible y haremos todo lo posible para que así sea. Tenemos que ser generosos y poner el club por delante. Estoy seguro de que este escenario es posible".

La junta electoral tiene ahora tres días para validar todas las firmas, antes de proclamar su candidatura para aspirar a la presidencia del Barça en las elecciones del próximo 15 de marzo.

"La fase previa era la recogida de firmas y la hemos jugado muy bien, pero ahora los culés tenemos la ilusión de jugar el partido", ha señalado Font, quien ha expresado su deseo de poder "contrastar y debatir dos modelos de club" con Laporta, el presidente saliente y candidato a la reelección, sin que este se esconda "detrás de unos macarrones o de un jamón".

Joan Laporta presenta menos apoyo que la última vez

El expresidente y precandidato a las elecciones del Barcelona, Joan Laporta, ha presentado este lunes 8.171 firmas, por encima de los 2.337 apoyos necesarios para concurrir en los comicios. No obstante, Laporta, ganador de las elecciones de 2021 con 30.184 votos, presentó en aquella ocasión 10.272 firmas, de las que fueron validadas 9.625.

La Audiencia Nacional inadmite la última denuncia contra Joan Laporta

El juez de la Audiencia Nacional ha inadmitido la denuncia que un socio del FC Barcelona presentó contra parte de la directiva de Joan Laporta por blanqueo de capitales y presunto cobro de comisiones indebidas, al estimar que no es competente para investigar estos hechos.

El juez Santiago Pedraz ha dictado un auto este lunes en el que rechaza que la Audiencia Nacional sea el órgano judicial competente para investigar la denuncia, tal y como sostiene la Fiscalía, que en un informe remitido el viernes al juzgado, solicitó derivarla a los juzgados de Barcelona para que decidiesen sobre si la admitían a trámite.

Pedraz, titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Instrucción 5), acude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que para investigar los delitos presuntamente cometidos en el extranjero, de acuerdo con las competencias de la Audiencia Nacional, es necesario que el delito se cometa "en su integridad en el extranjero".

En este sentido, el juez añade que los delitos continuados o permanentes o complejos que en parte han sido cometidos en España y en parte en el extranjero, deben ser enjuiciados por el órgano judicial del territorio español competente, en el que, "aunque no totalmente, hayan sido perpetrados".

La denuncia fue interpuesta por delitos de blanqueo de capitales, administración desleal, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y organización criminal en relación con varias operaciones presuntamente fraudulentas en el extranjero.

Al rechazar la competencia de la Audiencia Nacional, la Fiscalía basó su argumentación en que los delitos denunciados por el socio en su escrito tienen su origen en otros que presuntamente habrían sido cometidos en Barcelona.

Poco después de haber adquirido de nuevo la condición de socio del FC Barcelona, Isidro Navarro, natural de Pulgar (Toledo), interpuso una denuncia en la Audiencia Nacional contra el hasta ahora presidente azulgrana Joan Laporta -que aspira a la reelección- y varios de los miembros de su Junta, justo al inicio del proceso electoral para elegir a la nueva directiva del FC Barcelona.

Al trascender la presentación de esta denuncia por parte de una persona que acababa de ser admitida como socia del FC Barcelona justo al comenzar el proceso electoral a la presidencia del club, la entidad azulgrana calificó en un comunicado de "total y absolutamente falsa" la documentación en la que se basa el escrito.