Pellegrini, que no ve fuera al 'Chimy', se queda con "el convencimiento, la entereza y el espíritu" para remontar

El 'Ingeniero' admite "un partido difícil" ante un Elche "que tiene mucha posesión", al tiempo que ve injustas las críticas hacia la falta de chispa: "Otros están mejor, pero también es cierto que están en una competición"

"Por suerte, dimos un paso más ante un rival que nos complicó mucho el partido, que tiene mucha posesión de balón, lo que abre mucho los espacios. En el primer tiempo no llegamos apenas ninguno y, en el segundo, tras encajar otra vez en un córner, reaccionamos bien, logramos dar la vuelta, creamos más ocasiones y conseguimos mantener el resultado", explicaba en los medios oficiales un Manuel Pellegrini que acertó con los cambios: "Siempre son importantes. Una cosa es el once inicial y otra, los que entran del banco, que tienen la misma responsabilidad. Entraron bien, teníamos control, pero no llegada, al revés del partido del domingo. Nos costó generar, porque ellos tienen mucho balón. Tuvieron alguna ocasión de peligro más y, con 2-1, hubo nuestras cuando ellos se abrieron. Partido difícil, pero bien trabajado para no perderlo".

Ya en sala de prensa, antes de analizar otros asuntos, el chileno reconocía que "fue un partido difícil", resumiéndolo así: "En el primer tiempo no se llegaba mucho. Sabíamos que el Elche es un equipo que juega mucho con balón en su campo. Hay que abrirse para conseguirlo. Teníamos presión por abrir el marcador. En el segundo, marcaron en un córner, aunque apenas hubo llegadas y, por suerte, tuvimos el convencimiento y la entereza de seguir buscando través de los cambios, con espíritu para no darse por vencido y darle la vuelta con dos buenos goles. Tuvimos momentos de sufrimiento con 1-0 y oportunidades para haber alargado".

Lo de Oviedo, olvidado

"Contra el Oviedo fue un buen partido. Llegamos con 6-7 oportunidades clarísimas, pero no pudimos ganar. Hay que separar el resultado del funcionamiento. No llegamos en el primer tiempo, no estábamos creativos ni con movilidad para robar y hacer daño, pero el equipo reaccionó. Los cambios entraron muy bien, descontamos y nos pusimos en ventaja para completar la clasificación, sabiendo que iba a ser complicada y lo íbamos a pasar mal".

Chimy Ávila

"Me alegro mucho por él. Todo lo que son especulaciones y rumores nunca me refiero a ellos, sobre todo en este mes de enero. Venía jugando en la Copa casi todos partidos y lo volvió a hacer hoy. Me alegro mucho por esos dos goles. Lo veo entrenarse; le ha tocado gran temporada del Cucho, pero tiene muchísimo gol, mucha técnica en balón detenido y remate. Ojalá esté siempre a ese nivel en la gran mayoría de partidos".

¿Falta chispa?

"No comparto eso. El equipo viene de ganar 4-0 al Getafe. De funcionamiento no tengo la más mínima critica del partido contra el Oviedo. Hoy teníamos que tener cuidado con un rival que se somete mucho en campo propio. Son peligrosos a la espalda. Fue un primer tiempo equilibrado y un segundo con gol en contra en el que estuvieron más a gusto. Con espíritu e intencionalidad le dimos la vuelta al partido. Seguimos en el camino de las tres competiciones, que es muy importante".

Aitor Ruibal

"Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Juega de Aitor. Da mucha entrega, es muy práctico a la hora de jugar, tiene potencia, le pega bien al balón y tiene velocidad. Donde uno lo use va a responder siempre. Por eso es uno de los capitanes del equipo, se entrega en cualquier posición. Eso lo hacen los jugadores con capacidad e inteligencia".

Mensaje al Villarreal

"Siempre recalco: igual están mejor otros equipos, pero también están en una sola competición. Tratamos de tener un equipo parejo para seguir adelante. Hemos dado un paso más; vamos a ver qué depara el sorteo. Lo importante era dar el paso hoy. La manera que lo dimos da más valor al partido. El equipo demostró el espíritu hasta en las derrotas feas, que no se entrega nunca y no baja los brazos. Ojalá sigamos en esa senda el mayor tiempo posible. Tenemos al plantel muy involucrado en lo que tenemos que hacer".

Margen de mejora

"Margen de mejora hay siempre en la parte colectiva e individual. Es lo que se hace todas las semanas. Ese margen de mejora lo tienen todos los equipos y jugadores".

Deossa

"Le doy una valoración positiva. Estuvo bastante tiempo lesionado y luego con molestias. Luego, él tiene una dinámica de fútbol altísima de ida y vuelta, gran potencia física. Pasar de México a Europa es importante; tiene que ir adecuando sus características. Está mejorando partido tras partido".