Pellegrini confirma una nueva lesión en el Betis y revela el estado físico de Isco: "Ya viene todos los días"

El técnico, muy "ilusionado" con la Copa por los tres premios que otorga, repasa las numerosas bajas con las que afronta los octavos contra el Elche y explica con detalle cómo marcha la recuperación del costasoleño

Manuel Pellegrini ofreció en la mañana de hoy la rueda de prensa previa a la eliminatoria de octavos de la Copa del Rey que enfrenta mañana al Betis contra el Elche en La Cartuja y, entre los numerosos asuntos que trató, hizo un repaso de la enfermería y confirmó una nueva baja de cara a la visita ilicitana. Además, hizo referencia al estado físico de Isco Alarcón y valoró la importancia del partido de mañana por lo que supone la Copa.

"La verdad es que sí, tenemos muchas bajas. Comenzamos con Isco, los dos jugadores que están en la Copa de África y los cuatro que acabaron con problemas musculares el choque contra el Oviedo, casos de Cucho Hernández, Ángel Ortiz, Junior y Bellerín", señaló el preparador bético, que, por ende, confirmó que tampoco cuenta con el lateral después de que no entrenase hoy con el resto de compañeros.

Pellegrini explica lo que le sucede a Bellerín y habla sobre Isco

De este modo, explicó que no se trata de una lesión preocupante, pero que toda queda pendiente del parte médico. "Yo no creo que lo de Héctor Bellerín sea una lesión grave. Sí puede tener una lesión muscular, que siempre son un par de semanas, pero él no se sentía cómodo. Así que ya vamos a ver el informe médico al final, cómo evoluciona y de qué tipo de lesión es", apuntó el preparador verdiblanco, al que se le cuestionó cómo marcha la recuperación de Isco a lo que contestó con una respuesta esperanzadora al afirmar que se está cumpliendo plazos.

"Isco está hoy día por aquí. Ya está viniendo todos los días a trabajar con los fisios. Todavía no hace trabajo en el campo, pero con los fisios está trabajando diariamente. La recuperación va como se espera, pero es difícil tener un pronóstico más exacto a día de hoy sobre su fecha de vuelta", apuntó un Pellegrini, que destacó la importancia del partido de hoy por los premios que esconde la Copa del Rey.

Pellegrini, sobre la extrema importancia de la Copa

"La Copa me ilusiona muchísimo, porque es una competición que permite muchas cosas. Primero, lograr un título. En segundo lugar, poder jugar la Europa League la próxima temporada. Y en tercer lugar disputar la Supercopa y seguir estando dentro de los equipos que pelean por un título. Y eso va a ser siempre motivador para cualquier técnico, para cualquier equipo, y mucho más para nosotros que, por distintos motivos, tenemos la final de local en casa y también uno de los partidos de semifinales a la espera de saber si seremos locales en cuartos en el caso de que pasemos", apuntó Pellegrini, que, no obstante, avisó que "no se puede dejar la liga de lado".