El Nuevo Benito Villamarín sigue su curso: últimas reuniones para la adjudicación de la siguiente fase

ESTADIO Deportivo ha podido conocer de primera mano la situación del Nuevo Benito Villamarín, ya que en estos días se están produciendo las últimas reuniones para cerrar la adjudicación de la primera fase

El Real Betis, en una de sus temporadas más ilusionantes, está huérfano de algo. A pesar de que La Cartuja es uno de esos estadios que cumple con las necesidades de los aficionados, la zona de Heliópolis deja esa huella difícil de olvidar. Una de las ilusiones del beticismo es, sin lugar a duda, el Nuevo Benito Villamarín. Muchos son los reclamos que atrae este nuevo estadio, una muestra más del crecimiento de la entidad en estos últimos años. Más capacidad, una mayor explotación comercial, unas condiciones de élite... estas son algunas de las cosas que promete traer esta mejora estructural.

Para comenzar con las obras, el pasado mes de junio tuvo que poner el Betis su punto y final a su andadura en el Benito Villamarín. Para remontarnos a un día clave de esta obra, es necesario ir al pasado 9 de septiembre, donde se inició el derribo de la grada de Preferencia. Desde ahí, se ha iniciado un largo periodo de tiempo donde ya se llegó a confirmarse que el equipo verdiblanco tendrá que estar hasta la temporada 27/28 en La Cartuja.

En la Junta de Accionistas, el presidente Ángel Haro comentó que ya se trabajaba desde el 12 de diciembre en el proceso colaborativo con tres empresas constructoras: SACYR, FCC/Sando y Acciona, primero para la fase de excavación y cimentación. El límite de la misma se establecía para el 27 de febrero que, tal y como se indicó en la Junta, era el día señalado para la firma del correspondiente contrato. El desglose realizado en esta misma cita estimaba que el Nuevo Benito Villamarín podría ascender a algo más de los 260 millones de euros. La obtención de los recursos para el desarrollo del proyecto sería "con una parte, muy pequeña ya de 15 millones que procede de CVC, y el resto una financiación". El máximo mandatario bético también aclaró que, desde el club, se había realizado tres estudios sobre los ingresos extras que la entidad podría alcanzar con el nuevo estadio, lo que "permitirá pagar este servicio de la deuda y podrá generar un remanente".

La situación actual de las obras del Nuevo Benito Villamarín

A día de hoy, en el club se estimaba poder tener contratada esa empresa para el día 27 de febrero. Tal y como hemos podido conocer en ESTADIO Deportivo, en estos días se están sucediendo las últimas reuniones con las tres constructoras para ultimar la elección de la empresa a la que se le adjudicará la fase de excavación y cimentación, la siguiente a ejecutarse. Aún no hay fecha prevista para esa adjudicación.

Así se encuentra la situación de uno de los mayores deseos del beticismo que, aunque sabe que aún queda tiempo para volver a casa, ya se encuentra ilusionada con esa posibilidad. Los plazos del club estimaban que las obras pusiesen su punto y final el 2 de mayo de 2028, por lo que se sigue trabajando para que la nueva casa de todos los béticos pueda ser pronto una realidad.