Las camisetas vintage que podrían lucir Sevilla y Betis en la jornada ochentera

LaLiga prepara un fin de semana en el que los 42 clubes de las dos primeras categorías vestirán equipaciones clásicas y hasta el balón acompañará

El próximo 19 de marzo se produciría la presentación conjunta de la 'jornada ochentera' de LaLiga, donde los 42 clubes profesionales de Primera y Segunda división lucirán equipaciones clásicas, aunque no quedará ahí el guiño. Así, la patronal prepara una ambientación 'ad hoc' con un balón de los que se usaban entonces, además de mirar al pasado tanto los marcadores de los estadios y el grafismo televisivo como el estilo de la narración, adelanta 'Tribuna Deportiva'. Las dos entregas del campeonato doméstico que se barajan son la 31ª (del 10 al 13 de abril) y la 35ª (del 8 al 11 de mayo).

A los operadores les interesa la segunda opción, ya que ese fin de semana se disputa el 'Clásico' en el que ya seguramente se decidirá el título. La idea es que cada entidad trabaje con su actual proveedor de prendas deportivas si es posible para recuperar alguna vestimenta de finales de los ochenta o principios de los 90, lo que en el caso del Sevilla FC se traduce en Adidas, que prestó servicio a los nervionenses entre 1976 y 1978, así como desde 1980 a 1985, recibiendo ahora a Atlético de Madrid y RCD Espanyol. En el del Real Betis, que estuvo con Hummel, su actual espónsor técnico, de 1987 a 1990, visitará a CA Osasuna y Real Sociedad.

La imagen icónica de Carlos Alberto Pintinho con el logo antiguo (trefoil) y el cuello rojo de pico podría ser la elegida por el club nervionense, que actuará como local, mientras que su eterno rival podría recuperar la equipación que ya utilizó en 2023 contra la UD Las Palmas, con la 'abeja' de la firma danesa en negro, cuello verde con prolongación vertical hacia abajo como una de las trece rayas y publicidad de la Expo 92, aunque, en caso de comparecer en Anoeta y dependiendo de cómo luzcan los 'txuri-urdin', se optaría por la camiseta completamente verde, cuello de pico verdiblanco y dos líneas blancas marcando el inicio de las mangas.

Tanto Real Betis como Sevilla FC están desarrollando sus propias colecciones clásicas

Los dos primeros clubes sevillanos hace años que ya identificaron la línea de negocio que les hace apostar por colecciones vintage, incluso de camisetas antiguas en las que se eliminó el logo de la marca para recrear los 'looks' sin incurrir en delitos contra la propiedad. Guiños al pasado, más o menos glorioso, que el Real Betis llevó a su máxima expresión cuando se puso a la venta el stock acumulado por Manuel Ruiz de Lopera durante años en unas naves de Hytasa y que desbloqueó en la primavera de 2011 un juzgado para rellenar las arcas verdiblancas con un producto que causó furor en su día.