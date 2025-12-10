Los detalles que ya se conocen de las nuevas equipaciones Adidas del Sevilla para la 26/27

La firma alemana ha unificado su calendario de presentaciones, condicionado por el Mundial, que obligará a un parón desde que se conozcan las primeras hasta que se desvelen las alternativas

Hace ahora un año más o menos se conocía que el Sevilla FC iba a desvincularse de Castore para volver a la primera marca que lo vistió, al menos con un logo al uso, Adidas, presentándose unos meses más tarde el acuerdo por diez temporadas que aportará un buen pellizco a las arcas nervionenses, también por el salto de calidad que han dado sus indumentarias. A primeros de junio ya se filtraron los diseños, después confirmados, con satisfacción general por el clasicismo de las apuestas, con un segundo uniforme rojo y un tercero negro, como tantas otras veces, jugando con esos tres colores combinados. Ahora, ya se conocen algunos detalles de las equipaciones para la 26/27, fruto de ciertas indiscreciones de una firma que tiene su agenda muy bien planifica para el año venidero, con un Mundial de fútbol en su ecuador que lo condiciona todo.

Según la web especializada 'FootyHeadlines', el calendario de presentación de las nuevas vestimentas será el siguiente: la primera camiseta desde principios o mediados de mayo, con lo que se podrían estrenar en los últimos partidos oficiales de la 25/26; un parón de un mes (desde mediados de junio a mediados de julio) para que todos los focos apunten a Estados Unidos, Canadá y México; segundas equipaciones desveladas entre finales de julio y principios de agosto; y terceras indumentarias, mediados-finales de agosto, coincidiendo con el arranque de las competiciones continentales y algo más tarde que el año anterior. Un panorama unificado para las decenas de clubes que tienen este espónsor técnico.

Tres rayas gigantes en los hombros en la camiseta local y el logo nuevo de la marca en la tercera

La misma fuente apunta a que las camisetas locales de los equipos de Adidas seguirán la dinámica inaugurada en el Mundial de 2026 con el aumento de grosor de las tres líneas dibujadas en los hombros. De las selecciones a los clubes, pues la filtración del posible nuevo uniforme 'bianconero' de la Juventus, con este detalle en dorado y más justo, sugiere que se convertirá en norma. Igualmente, aunque el Sevilla FC incorporaba el logotipo nuevo en sus tres equipaciones, muchos equipos lucían éste (conocido como Adidas Performance, con tres rayas gruesas oblicuas en tamaño descendente) en las dos primeras y el clásico del trébol sobre el nombre de la empresa en las terceras. Ahora, este 'trifolio' (Adidas Originals) pasará a las segundas y volverá la innovación y el riesgo, presumiblemente, a las últimas alternativas.