El audio del VAR y la rajada de Mateu Lahoz por el penalti del Betis - Barça: "Las vacas sagradas de los árbitros fastidian los partidos"

El excolegiado, muy decepcionado, pone nombre a los culpables de que los colegiados "cambien de criterio de un día para otro" mientras su compañeros en la radio explotabann: "Nos van a volver locos", "Es para irse a casa para no ver a este gente pitar lo que les da la gana"

El Real Betis no tiene motivos para quejarse de haber perdido contra el FC Barcelona por culpa de las decisiones arbitrales, ya que el cuadro culé se marchó al descanso con un contundente 1-4 a su favor. No obstante, eso no resta sorpresa por la milimétrica porción del cuerpo del 'Cucho' Hernández que convierte en ilegal el tanto que había marcado Pablo García y, sobre todo, cuesta muchísimo entender el polémico penalti señalado por una involuntaria mano de Marc Bartra en el área para el quinto tanto azulgrana en un marcador luego maquillado por los verdiblancos hasta el 3-5 con el que acabó el choque de la jornada 15 en LaLiga EA Sports.

La televisión ha mostrado tomas de la indignación local y de la incredulidad visitante ante tan controvertida decisión. El visionado de la acción mientras se escucha el audio facilitado por la RFEF con la conversación entre el árbitro principal y el encargado del VAR tampoco sirve para entender el criterio. "Esto demuestra que el fútbol va por un lado y los árbitros, por otro", aseveraban los comentaristas mientras intentaban asimilar lo que veían.

El audio del VAR en el penalti señalado en contra del Betis ante el Barcelona

"Fran, te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti por mano. Avísame cuando estés en la pantalla, por favor". Así irrumpe desde el VAR Javier Iglesias Villanueva, que da instrucciones precisas a través del pinganillo al árbitro principal, Francisco José Hernández Maeso. "En la imagen verás el lanzamiento a portería (de Marcus Rahsford) y cómo Bartra en todo momento lleva el brazo arriba. Después de golpearle en la pierna (es decir, le advierte del rebote que convierte la acción en involuntaria) le golpea en el brazo, que está ocupando un espacio. ¿Vale, te la dejo?", argumenta el gallego, que en todo momento se extralimita en la descripción induciendo claramente a señalar infracción al colegiado extremeño que le pide repeticiones desde otros ángulos; ya que sólo le ofrecían un frame concreto a cámara lenta.

"Vale. Es un tiro y ahí es punible porque Bartra se está tirando con el brazo para arriba desde el inicio, por lo tanto, está ocupando un espacio desde el primer momento. Aunque haya un rebote en la pierna, sigue siendo punible y es penalti, ¿vale? Penalti. Penalti sin tarjeta", se escucha hablar al colegiado extremeño nacido en Bélgica, repitiendo casi calcado el mismo argumento que le había expuesto su compañero. "Perfecto", le contesta el de Pontedeume desde el VAR. "¡Pues lo ha pitado!", exclaman con sorpresa desde la retransmisión de Movistar+LaLiga el locutor Carlos Martínez y el comentarista Álvaro Benito, quienes al inicio del archivo compartido por la RFEF ya exponían que no podría ser sancionable, en directo y sin necesidad de volver a verlo.

La rajada de Mateu Lahoz: "Los árbitros ya no se atreven a llevar la contraria al VAR"

Mientras algunos conocidos analistas arbitrales generaban interacciones en las redes sociales con sus mensajes o sus intervenciones televisivas defendiendo esta controvertida decisión de los colegiados que nadie entiende -ni siquiera los jugadores del Barça beneficiados por el penalti-, otras personalidades que han dedicado casi toda su vida a esta labor se pronunciaban de manera bastante más crítica. De las opiniones más certeras, las del excolegiado internacional Antonio Miguel Mateu Lahoz, quien estaba comentado el partido entre Betis y Barcelona en directo en la Cadena Cope: "Menudo fin de semana, Paco, menos mal que mi hijo estaba jugando torneos de niños, que es fútbol de verdad y no viendo fútbol profesional".

"A las vacas sagradas, los Del Cerro Grande o los Gil Manzano que llevan años y años, ya no sabemos cómo interpretarles porque cambian de criterio de un día a otro. No respetan a los que hace 15 años estaban debutando como ellos y, con una herramienta increíble como es el VAR les están fastidian los partidos. Lo hacen incómodos. Luego lo pasarán fatal durante la semana, dependiendo de quién sea el compañero intervendrá o no (el CTA). De verdad, no es por criticar. Es que los árbitros no están a gusto con lo que le dicen desde el VAR; pero es 'Sí, bwana'. No se atreven a llevar la contraria a lo que les dicen desde el VAR porque la gobernanza le dijeron que sólo entrarían en acciones muy claras y manifiestas".

"Qué porros con las manos en el fútbol actual ¿No habíamos quedado que si le había dado en un propio rebote con el cuerpo, rechace con el cuerpo, ya no se pitaba?", se quejaba el director del programa, Paco González. "Nos van a volver a todos los locos con el fútbol, con la manera de pitar, madre mía", se quejaba el exbético Oli. Y el más encendido de todos, el periodista Pedro Martín: "¿Qué me quieren, poner de los nervios? Yo ya he dicho muchas veces que si no me dedicara a esto, ya estaría en mi casa, bajo tierra para no ver a esta gente pitar, si pitan lo que les da la gana. El culpable es el que pita en el campo, que lo está viendo perfectamente".