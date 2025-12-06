Betis 3-5 Barcelona: Falta de respeto en medio del huracán anaranjado

Iglesias Villanueva y Hernández Maeso se inventan un penalti en diferido que toca antes en la pierna de Bartra cuando ya era imposible cualquier reacción verdiblanca; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El FC Barcelona goleó en La Cartuja a un Real Betis que deja finalmente en ocho su racha de partidos oficiales sin perder al volver a caer como local en LaLiga, igual que ante Athletic Club y Atlético de Madrid, en los que son hasta la fecha sus tres únicos traspiés del curso 25/26. La escuadra de Manuel Pellegrini sí acusó esta vez las bajas de hombres importantes como Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Héctor Bellerín, sucumbiendo ante la voracidad de Ferrán Torres. Una realidad en la que no incluyó el arbitraje, lo que no quita que fuera demencial el penalti señalado para el quinto de Lamine Yamal, tras un disparo de Marcus Rashford que tocó en la pierna de Marc Bartra antes que en su brazo, instando tres minutos después desde la sala VOR Iglesias Villanueva a Hernández Maeso a que lo revisara en el monitor, por lo que ambos son cómplices de la desvergüenza.

Y eso que no pudo empezar mejor el partido para los verdiblancos, que se adelantaron a los seis minutos por medio de Antony Matheus dos Santos, habilitado milimétricamente en boca de gol por Jules Koundé tras una gran penetración por la izquierda de Ez Abde y la doble pifia del 'Cucho' Hernández y Pablo Fornals, transformada esta última en inestimable asistencia para el paulista. Lo que ocurre es que enfrente estaba el líder de Primera división, acostumbrado este curso a tener que remontar marcadores adversos (hasta ocho veces ya), lo que lograron los culés en apenas dos minutos, merced a sendos zarpazos a quemarropa de Ferrán Torres a centros desde la derecha, el primero del propio lateral galo y, el segundo, de Roony Bardghji.

El internacional sueco aunque de origen sirio y kuwaití ponía tierra de por medio cumplida la media hora, batiendo a Álvaro Valles por el palo corto con su pierna menos buena a pase de Pedri González. Las transiciones catalanas eran mortales, con casi un pleno de acierto del que se aprovecharía el atacante valenciano para firmar un 'hat´trick' ayudado involuntariamente por Marc Bartra, cuyo desvío en el semicírculo con la puntera la puso imposible para el rinconero, que evitaría el cuarto del 'Tiburón' y quinto de los foráneos en un mano a mano del que salió tocado Natan de Souza, aunque el brasileño pudo aguantar con la rodilla maltrecha hasta el descanso y se recuperaba milagrosamente, pues el ex del Nápoles volvió a salir aparentemente recuperado tras el paso por los vestuarios.

El guion no varió un ápice, pues perdonaron Marcus Rashford y Lamine Yamal nada más romper de nuevo a sudar, aunque, si ya era imposible pensar en la remontada, el atraco en diferido convenció al 'Ingeniero' de la pertinencia de reservar a sus mejores hombres para futuras batallas, aunque la lesión postrera de Junior Firpo agravó las secuelas. Con todo decidido, incluso con indultos del propio extremo inglés o de Ferrán Torres, 'maquilló' el encuentro un cuadro bético preñado de fe: gol anulado a Pablo García por un fuera de juego justito del 'Cucho' Hernández y Diego Llorente apuntilla en el segundo palo un córner de Pablo Fornals que había peinado Ez Abde, quien forzó luego un penalti de Jules Koundé transformado por el delantero colombiano. Ya no hubo tiempo para más, aunque, si hubiera sido 3-4 y no 3-5, quién sabe qué habría pasado.

Ficha técnica

Real Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra (Diego Llorente 60'), Natan (Junior 60') (Ricardo Rodríguez 89'), Valentín Gómez; Altimira (Deossa 46'), Marc Roca; Antony (Pablo García 75'), Fornals, Ez Abde; y 'Cucho' Hernández.

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín (Marc Bernal 63'), Balde (Christensen 46'); Eric García (Jofre Torrents 80'), Pedri (De Jong 63'); Roony Bardghji (Fermín 68'), Lamine Yamal, Rashford; y Ferrán Torres.

Árbitros: Hernández Maeso (extremeño), con el gallego Iglesias Villanueva en el VAR. Amarillas a los locales Altimira, Deossa, Aitor Ruibal, Valentín Gómez y Manuel Pellegrini (técnico), así como a los visitantes Gerard Martín y Koundé.

Goles: 1-0 (6') Antony; 1-1 (11') Ferrán Torres; 1-2 (13') Ferrán Torres; 1-3 (31') Roony Bardghji; 1-4 (40') Ferrán Torres; 1-5 (58') Lamine Yamal, de penalti; 2-5 (84') Diego Llorente; 3-5 (90') 'Cucho' Hernández, de penalti.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 15ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de La Cartuja ante 64.562 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en los prolegómenos por los ex jugadores verdiblancos Manuel Villanueva y Antonio Pallarés, así como de los ex directivos José Antonio García Espejo y Raimundo Fernández.