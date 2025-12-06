La polémica que el beticismo no se explica: El penalti en contra por una mano de Bartra precedida de rebote

El quinto gol del FC Barcelona vino precedido de un penalti que ha generado polémica entre la afición bética, al venir el toque en la mano de Bartra precedido de un rebote en el muslo del propio central catalán

El Real Betis-FC Barcelona está resultado un mal trago para el equipo verdiblanco, que está viendo como el conjunto de Hansi Flick se está mostrando superior al cuadro de Pellegrini, viéndose en esos cinco goles a uno que imperan en el electrónico. El encuentro, sin embargo, empezó de la mejor manera para el equipo bético, con un gol de Antony que hacía levantar las esperanzas en el Estadio de La Cartuja con la posibilidad de poder ver una victoria frente al líder de LaLiga. Sin embargo, un hat-trick de Ferrán Torres y un tanto de Roony acabaron condenando al equipo bético a recibir la primera goleada en su nueva casa.

El partido no estaba pasando por muchos trámites, ya que era el FC Barcelona el que más balón acumulaba, aunque el equipo bético no se rindió en ningún momento a pesar de lo abultado que estaba siendo el electrónico. Toda esa "tranquilidad" se acabó cuando se produjo una jugada que genera mucha discrepancia entre el público al fútbol español.

Cuando aún no se había alcanzado la hora de encuentro, Lamine Yamal disparó desde la frontal del área, un tiro que acabó en el cuerpo de Marc Bartra. Tras un primer contacto en el muslo, el rebote fue directo a la mano del central catalán, que se encontraba levantada. En un principio, parecía no haber ocurrido nada, ya que no hubo protestas ostensibles. Sin embargo, desde la sala VOR, le indicaron al colegiado que revisase la acción, al considerar ese lance como pena máxima. Entre los jugadores existía incredulidad, ya que no entendían como se podía revisar una acción que, de forma flagrante, era un contacto en la mano precedido de un rebote. Cuando Hernández Maeso señaló el punto de penalti, todos los miembros del Real Betis presentes en el estadio estallaron en contra de la decisión. La jugada, que se estaba viendo en el marcador, parecía no arrojar duda.

La grada también fue un clamor en contra de esta decisión, con gritos de "fuera, fuera" para mostrar su desacuerdo por la decisión tomada por el colegiado. Esa acción significó el quinto gol del FC Barcelona, con Lamine Yamal como anotador del mismo. A pesar de que no fuese trascendente, esta será una de las jugadas que requerirá una explicación por parte del Comité, al ser considerada como contraria a lo que siempre se había defendida. Una muestra más de la disparidad de criterios arbitral.