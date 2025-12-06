Alavés - Real Sociedad, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

Alavés y Real Sociedad se miden en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en un enfrentamiento con bastante necesidad de puntos para ambos equipos

La Real Sociedad , por su parte, llega con mejor dinámica: solo una derrota en sus últimos cinco partidos.

Comienza la cuenta atrás para el derbi vasco. La afición del Alavés llega con la ilusión de romper su mala racha: el equipo no gana desde el 2 de noviembre .

El conjunto de Eduardo Coudet afronta el encuentro desde la 14ª posición con 15 puntos , y con tres derrotas seguidas (Girona, Celta y Barcelona). Necesita reaccionar ante su público para evitar complicarse en la zona baja.

La Real Sociedad ocupa el 10º lugar con 16 puntos . El equipo de Sergio Francisco ha conseguido estabilizarse tras un inicio irregular, dejando buenas sensaciones pese al reciente tropiezo ante el Villarreal.

Tras el reciente paréntesis copero, la Liga vuelve a irrumpir en la agenda de la Real Sociedad con un encuentro difícil de anticipar. En la jornada 15 de LaLiga EA Sports 25/26, Deportivo Alavés y Real Sociedad se enfrentan en un derbi vasco en el que ambos equipos necesitan sumar para escapar de la irregularidad y mirar hacia zonas más elevadas de la clasificación. Los tres puntos son oro para dos conjuntos inmersos en dinámicas diferentes, pero igualmente necesitados.

El Alavés busca frenar su caída en la tabla

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet atraviesa un momento delicado. Después de encadenar tres derrotas consecutivas —Girona (1-0), Celta de Vigo (0-1) y FC Barcelona (3-1)—, los albiazules se ven obligados a reaccionar ante su público en Mendizorroza. Con 15 puntos en su casillero y situado en la decimocuarta posición, el equipo vitoriano acumula un balance de cuatro victorias, tres empates y siete derrotas.

La situación recuerda a un punto de inflexión vivido la pasada temporada, cuando una derrota por la mínima ante el Alavés —con un tanto de Tenaglia— marcó el final de un ciclo en la Real de Imanol y el inicio del proyecto posterior. Ahora, el Alavés llega a este duelo con solo una victoria en los últimos cinco partidos, y buscando un triunfo que su afición no celebra desde el 2 de noviembre.

Una Real Sociedad en ascenso y con buenas sensaciones

En el lado opuesto, la Real Sociedad ha recuperado estabilidad tras un arranque dubitativo. El conjunto dirigido por Sergio Francisco se sitúa décimo con 16 puntos, y ha sufrido solo una derrota en sus últimos cinco compromisos ligueros, cosechando además tres victorias y un empate. El equipo ya se siente cómodo en mitad de la tabla, aunque mantiene una distancia de ocho puntos respecto a las posiciones europeas que ocupa actualmente el Espanyol.

A pesar de la derrota ante el Villarreal, las sensaciones fueron positivas, y la Real afronta un tramo favorable ante Alavés, Girona y Levante, tres partidos que podrían convertirse en una rampa para cerrar el año en posiciones mayores.

Bajas y novedades en ambos conjuntos

El Deportivo Alavés afronta el derbi con dos ausencias claras: la prolongada sanción de Facundo Garcés y la baja por acumulación de tarjetas de Antonio Blanco. La alineación apenas sufrirá cambios, más allá del ingreso de Ander Guevara en sustitución del sancionado Blanco. Sivera volverá a la portería, acompañado por Víctor Parada, Jonny, Jon Pacheco y Nahuel Tenaglia en defensa.

En el centro del campo, Denis Suárez, Pablo Ibáñez y Guevara formarán el triángulo encargado de dirigir el juego, mientras Calebe, Abde Rebbach y Lucas Boyé asumirán el peso ofensivo.

Por su parte, la Real Sociedad presenta una lista más extensa de bajas: Óskarsson, Oyarzabal, Yangel Herrera e Iñaki Rupérez no estarán disponibles, y Zubeldia es duda por molestias musculares.

Gonçalo Guedes, la novedad txuri-urdin en ataque

La principal modificación en el once de Sergio Francisco llegará en el sector ofensivo. Todo apunta a que Gonçalo Guedes tomará el lugar de Umar Sadiq, aportando movilidad y frescura en un derbi que promete intensidad, necesidad y mucha tensión competitiva.