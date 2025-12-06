Alineaciones Alavés - Real Sociedad: Alineación probable de Alavés y Real Sociedad en la jornada 15 de LaLiga

Alavés y Real Sociedad se miden en Mendizorroza en un duelo de rachas opuestas, con ambos equipos necesitados de sumar tres puntos para afianzar sus objetivos

Alavés y Real Sociedad se miden este sábado 6 de diciembre, a las 16:15 horas en el estadio de Mendizorroza.

El cuadro albiazul atraviesa un tramo importante de la temporada. Situado en la zona media de la tabla, ocupa el decimocuarto puesto con 15 puntos y solo una victoria en los últimos cinco encuentros. La afición del Alavés no celebra un triunfo desde el 2 de noviembre, por lo que el equipo busca reencontrarse con los tres puntos más de un mes después.

En frente estará una Real Sociedad que llega en un momento muy distinto al de las primeras jornadas. El conjunto txuri-urdin es décimo con 16 puntos y solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos, un tramo positivo que se completa con tres victorias y un empate.

Bajas del Deportivo Alavés y Real Sociedad

En el Alavés, Coudet solo tiene dos ausencias confirmadas. A la larga sanción de Facundo Garcés -que estará un año fuera de los terrenos de juego- se suma la baja de Antonio Blanco, que cumplirá ciclo de tarjetas tras la amarilla que vio frente al Barcelona.

La Real Sociedad llega con una lista más amplia de lesionados. Orri Óskarsson sufre una lesión en el recto anterior, mientras que Oyarzabal queda fuera por problemas en los isquiotibiales. Sergio Francisco tampoco podrá contar con Yangel Herrera, que padece una lesión en el sóleo, ni con el canterano Iñaki Rupérez, operado del menisco y baja hasta marzo. Además, Zubeldia es duda debido a una sobrecarga muscular.

El plan de Coudet: pocos cambios, mismas ideas

El técnico argentino apenas introducirá variaciones respecto al once que compitió ante el Barcelona. La única novedad será la entrada de Ander Guevara por el sancionado Antonio Blanco. Sivera volverá a ocupar la portería -ha dejado dos veces el arco a cero- y los laterales serán para Víctor Parada y Jonny. En el eje de la defensa, la pareja Jon Pacheco-Nahuel Tenaglia atraviesa un gran momento.

En el centro del campo, Denis Suárez se mantendrá como pieza adelantada, respaldado por Pablo Ibáñez y Guevara. Calebe y Abde Rebbach aportarán desequilibrio desde las bandas, mientras que Lucas Boyé asumirá la responsabilidad ofensiva y la necesidad de afinar su puntería.

Novedades en el ataque de la Real Sociedad

Todo apunta a que Sergio Francisco introducirá un cambio destacado en el frente ofensivo: Umar Sadiq no estará en el once inicial y su puesto lo ocupará Gonçalo Guedes, que se perfila como la principal novedad del once txuri-urdin.

En la portería no hay debate. Álex Remiro atraviesa un excelente inicio de temporada y será nuevamente el guardameta titular. En los laterales, Sergio Gómez y Aramburu se han consolidado como opciones fijas, mientras que el centro de la defensa lo compondrán Jon Martín y Elustondo.

La sala de máquinas presentará un equilibrio entre talento y trabajo. El pivote Gorrotxategi, una de las revelaciones del curso, volverá a ejercer de ancla en el centro del campo, acompañado por Carlos Soler y Brais Méndez, encargados de la creación y llegada.

En ataque, además de la entrada de Guedes, el técnico apostará por un tridente muy dinámico formado por Barrenetxea, Gonçalo Guedes y Take Kubo, una línea ofensiva diseñada para poner en aprietos a la defensa del Alavés y explotar la velocidad y el desequilibrio en los últimos metros.

Onces probables del partido Deportivo Alavés - Real Sociedad, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga

Deportivo Alavés: Sivera; Víctor Parada, Jon Pacheco, Nahuel Tenaglia, Jonny; Guevara, Pablo Ibáñez, Denis Suárez; Calebe, Lucas Boyé y Abde Rebbach.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Elustondo, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais; Barrenetxea, Guedes y Kubo.