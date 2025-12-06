Luis Carrión, con los suyos tras el empate: "Esta plantilla no va justa para Primera"

Luis Carrión ha analizado el encuentro contra el Mallorca que abría la jornada y lo peor para el Oviedo ha sido que no ha podido lograr los tres puntos pese a la superioridad demostrada en algunas fases

A pesar de la buena imagen que el Oviedo ha ofrecido contra el Mallorca, el equipo corre a contrarreloj y los puntos son más que necesarios pero el resultado definitivo ha sido un empate sin goles que no contenta a ninguno de los dos equipos.

El entrenador del conjunto carbayón, Luis Carrión ha querido tener palabras sobre el partido y estas han sido las sensaciones: "Tengo la sensación de que hemos hecho las cosas lo suficientemente bien como para conseguir los tres puntos, como en los dos partidos anteriores en casa. Hoy ha sido el que más ocasiones hemos tenido y el que más hemos llegado. Trabajaremos para que esas ocasiones sean goles".

Carrión sobre las expulsiones de Cazorla y Viñas

El encuentro no se ha caracterizado por ser bronco en ningún momento pero en los últimos minutos ha dado un giro final en este aspecto y Fede Viñas y Cazorla han sido expulsados. Sobre esto ha tenido palabras. "Hay que aceptarlo y ya está. Son acciones que vistas en una cámara parada pueden ser, como la del Rayo que no expulsó a Mendy. He hablado con el árbitro y él me dice que el contacto está claro. No hay mucho más que hacer, lamentarse no sirve. En verano estuve en la reunión de los árbitros, en la que hablaban de que querían dejar arbitrar más en el campo y yo estaba de acuerdo. Si te llaman desde arriba no hay muchas correcciones y normalmente quieren llevar la contraria al var. La de Santi me parece bastante similar a la del Rayo y esa no fue expulsión".

Sobre este tema continuó hablando, esta vez haciendo alusión al VAR, el cual determinó ambas expulsiones ya que el colegiado del encuentro sacó amarilla en un principio. "El árbitro no los ha expulsado, no ha visto expulsión en el campo. El Var ayuda en algunas cosas, en otras genera más dudas, pero es una herramienta que vino a ayudar. Me gustaba la idea que tenían en verano de arbitrar más en el campo. Habría que darle una vuelta. Si estas eran rojas, la de Mendy también. Respeto a los árbitros y no voy a hablar mucho más".

Carrión saca pecho sobre el nivel de la plantilla

Sobre la plantilla en cuestión de un equipo que se sitúa colista se ha querido referir y tiene buenas palabras hacia los suyos pese a que las cosas no marchan como le gustaría. "Esta plantilla no va justa para Primera. No lo digo para quedar bien ni para proteger a nadie. Los tres partidos de casa hemos hecho buenos partidos. Cuesta generar ocasiones, quizá la situación de tensión afecta . No somos gilipollas, sabemos donde estamos. Si llevásemos seis puntos más, ¿la plantilla sería mejor? No ha sido, pero ha podido ser. La plantilla es para pelear por lo que tenemos que pelear".