Arrasate no quiere excusas: "El Oviedo va a ir al límite, no podemos fallar"

El técnico del conjunto balear ha valorado la importancia del partido ante el Oviedo, el estado de Asano o el debut de Cuéllar en la Copa del Rey

Jagoba Arrasate, técnico del Mallorca, afronta este viernes un duelo trascendental ante el Real Oviedo, colista de Primera división pero tan sólo cuatro puntos por debajo de los bermellones, por lo que se le puede considerar todavía un rival directo. Y en esa línea de pronunciaba el vasco: "Tenemos claro que es un partido muy importante. Ellos, desde el último partido contra el Atlético de Madrid, ya lo están jugando este partido. No hay otra cosa que mirar un poco las declaraciones o leer un poco el pensamiento de ellos. Y nosotros es verdad que hasta ayer no hemos tenido eso en la cabeza, pero tampoco es excusa. Creo que sabemos del momento en el que estamos. Venimos de una victoria en Copa, que aunque fue sufrida, pues nos ha servido también para sumar a más gente, para ganar, pasar de ronda. Eso siempre está bien y ahora mañana hay que dar el callo. En un contexto difícil, en un campo que no es fácil, ante un rival que seguramente mañana juega al 100%. Y nosotros tenemos que igualar esa necesidad, esa frecuencia, para desde ahí luego sacar el fútbol que tenemos. Si no hacemos eso, el fútbol que tenemos no va a aparecer".

Qué partido espera

"Se trata de un partido de fútbol, entonces hay que jugar bien al fútbol, pero nosotros para ganar este tipo de partidos, aparte del fútbol, hay que poner otras cosas y en eso no podemos fallar: frecuencia de intensidad, de rigor, de concentración, de agresividad, y repito que en eso no podemos fallar; ahí ellos van a ir al límite porque casi siempre van al límite y también están en una situación en la que el partido de mañana les puede cambiar un poco el devenir de la liga".

Menos días para preparar el partido que el Oviedo

"Con más días se prepara mejor el partido, pero no es ninguna excusa, nosotros también tenemos jugadores que van a jugar mañana que descansaron el martes y en ese aspecto la preparación es diferente porque tienes que trabajar en dos grupos y hacer más sesiones de vídeo, pero hasta ahí".

El Oviedo

"Los últimos partidos del Oviedo en casa han sido buenos, conozco bien al entrenador, más o menos sé con qué idea puede salir, tiene muchas variantes y tenemos que estar muy pendientes de ellos y a su vez también mostrar esa parte de personalidad para que se vean nuestras fortalezas".

Estado de Asano

"Estoy contento porque está recuperado de la lesión y se está viendo al Asano que todos queremos. Esos desmarques, esas rupturas. Pero es verdad que no está acertado. El otro día fue muy importante porque da la asistencia del gol, le hacen el penalti. Creo que fue un incordio para ellos. Pero es verdad que falló en alguna ocasión muy clara. Y eso cuando pasa al final al jugador le resta un poco de confianza. Pero bueno, para eso estamos nosotros. Para animarle desde los entrenamientos también, que vaya ganando confianza. Pero ya le veo mejor, le veo bien. Y sobre todo ha dejado atrás la lesión, que es lo que más me preocupa a partir de ahí. Pues entiendo que lo que llegue será positivo".

Pichu Cuéllar

"No tengo ninguna duda. Pichu estuvo bien. Nos alegramos todos por él. Creo que ha hecho historia. Ya en el club y en el fútbol en particular. Y bueno, siempre está preparado. Ya lo dije el otro día pero bueno, mañana jugará Lucas".