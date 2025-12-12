Arrasate sopesa la salida de Dani Rodríguez: "Me comentó que estaba barajando esa posibilidad, me parece lógico"

El entrenador del Mallorca comentó el regreso de Leo Román, Lato y Raíllo, aunque ahora le toca "tomar decisiones", además de explicar sus sensaciones con la posible salida de Dani Rodríguez, que coge cada vez más fuerza

El Mallorca encara en el día de mañana el encuentro contra el Elche. Son Moix será protagonista del duelo entre los de Jagoba Arrasate y los de Eder Sarabia, tras el empate del conjunto balear ante el Oviedo en el Carlos Tartiere. De esta manera, el técnico vasco ha destacado la vuelta de Leo Román, Lato y Raíllo, que parecía que se iba a perder lo que restaba de 2025. Sin embargo, llega el momento en el que el entrenador tiene que "tomar decisiones", como la de la posible salida de Dani Rodríguez, de la que se quiso pronunciar.

Arrasate y la opción de Raíllo contra el Elche

En este sentido, Arrasate ha valorado el posible regreso de Raíllo, que fue operado de un pómulo hace cinco días, contra el conjunto de Eder Sarabia, que ha destacado la amenaza de Muriqi: “Después de la intervención hablé con él y ya le vi muy optimista y hoy es el primer día que ha entrenado con máscara, él quiere estar, hay que valorar un poco los riesgos, pero si es por él, adelante. durante la semana ha trabajado con el grupo, la máscara llegó ayer y tengo que hablar con el doctor, pero él, si ha entrenado esta semana es porque quiere estar y ya conocéis a Raíllo que con diferentes lesiones siempre ha dado ese paso al frente y ya sabéis que metería la cabeza en una lavadora y si es por él jugaría mañana seguro”.

Por otro lado, Arrasate comentó las novedades con Leo Román y Toni Lato: “Los dos han hecho semana normal y están disponibles, entre ellos dos y Raíllo han hecho un gran esfuerzo por querer estar porque es un partido importante y ahora le toca al entrenador tomar decisiones”. Además, el técnico del Mallorca ha valorado la temporada del Elche, que vienen de derrotar al Girona: “Tiene muchísimo mérito, sobre todo la personalidad con la que juega y creo que para el espectador neutral ver al Elche seguramente es divertido y ameno y luego si lo analizas detenidamente, que es nuestro caso en esta semana, pues todavía te gusta más, es un equipo muy de autor, de Eder Sarabia que está haciendo las cosas muy bien”.

Arrasate valora la figura de Eder Sarabia

De esta manera, Arrasate ha valorado la figura de Eder Sarabia: “Tiene muchísimo mérito lo que está haciendo, los que le conocemos de hace tiempo siempre ha tenido una idea más o menos clara de lo que quiere, pero es que ahora lo está llevando a unos niveles, tiene muchísima personalidad, le da igual quién está enfrente, es un equipo de autor en iniciación, en creación, son de los mejores por las variantes que tiene, no se sienten presionados y eso es muy difícil hacerlo, ya el año pasado en Segunda división, llegar a Primera, ser un recién ascendido, tener esa jerarquía, esa personalidad, y creo que hay muchísimos jugadores potenciados por el contexto y el ecosistema de Eder y eso es lo que para mí hace bueno a un entrenador, que sus jugadores parezcan ahora mejores jugadores potenciados por ese ecosistema”.

Por último, Arrasate se pronunció sobre la posible salida de Dani Rodríguez del Mallorca: “Es verdad que Dani me comentó que estaba barajando esa posibilidad y creo que es lógico que quiera terminar su carrera jugando, él está entrenando, se encuentra bien y me parece lógico”.