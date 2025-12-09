Sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey: horario, canal, dónde por TV y equipos clasificados

Este martes conocerán sus emparejamientos los equipos vencedores en la segunda ronda, además de los cuatro conjuntos que participan en la Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club

La Copa del Rey ya se prepara para vivir nuevos enfrentamientos entre equipos de diferentes categorías. Tras el final de la segunda ronda, los equipos ya ponen el foco en los dieciseisavos de final. En este sentido, cada uno de ellos conocerá su próximo rival este martes a las 13:00, donde también estará presente, el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club, que disputan la Supercopa de España. Lo que sí está claro ya es que uno de ellos quedará emparejado con el Atlético Baleares, único equipo clasificado de Segunda RFEF, cuyo entrenador 'pidió' al equipo de Ernesto Valverde en la siguiente fase.

Día y hora del sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey

La fecha elegida para el sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey es hoy martes a las 13:00 horas y se celebrará, tal y como ocurrió en la celebración del acto correspondiente a la segunda ronda de la competición, en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Con ello, los equipos más modestos se enfrentarán a uno de Primera División, además del emparejamiento asegurado entre el Atlético Baleares, uno de los conjuntos clasificados para la Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club.

Dónde ver el sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey

El sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey se podrá seguir en directo en televisión a través de Teledeporte y Movistar+, pero también está la opción disponible de poder ver cómo quedan los emparejamientos para la próxima ronda a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Por otra parte, en ESTADIO Deportivo podrás encontrar toda la información disponible sobre lo que resulte de dicho acto.

Equipos clasificados para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Por último, queda por ver qué equipos están clasificados para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, además de la 'incorporación' de los que juegan la Supercopa de España, que se estrenan, como viene siendo habitual, en este punto de la competición. Además, cabe recordar que los conjuntos de menor categoría serán locales y disputarán estos encuentros contra los de Primera División, los de mayor. Por otra parte, estos choques, que serán a partido único, tendrán lugar los días 16,17 y 18 diciembre, por fechas por determinar cuando se haya celebrado el sorteo.

Primera División: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Alavés, Real Sociedad, Osasuna, Mallorca, Levante, Elche, Getafe, Real Betis, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia, Celta.

Segunda División: Eibar, Sporting de Gijón, Cultural Leonesa, Huesca, Albacete, Deportivo de la Coruña, Racing de Santander, Burgos, Granada.

Primera RFEF: Ourense, Eldense, Real Murcia, Guadalajara, Talavera.

Segunda RFEF: Atlético Baleares